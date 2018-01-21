معارض كويتي بارز يسلم نفسه للسلطات من أجل الطعن على عقوبة السجن

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مسلم البراك، نائب سابق في البرلمان الكويتي والمعارض البارز، سلم نفسه إلى السلطات الكويتية فور وصوله من منفذ النويصيب البري الحدودي مع السعودية مساء أول من أمس.



وأشارت الصحيفة إلى أن البراك اختار تسليم نفسه قبل انتهاء المهلة القانونية للتقدم بطعن على الحكم بالسجن سبع سنوات الذي صدر ضده قبل 50 يوما في قضية دخول مجلس الأمة عنوة.



وقال محامون أنه كان باستطاعة البراك التقدم عبر محاميه بالطعن إلى محكمة التمييز، ولكن المحكمة لن تقبل بالطعن إلا إذا سلم نفسه.



يذكر أن نوابا وعددا من المتظاهرين اقتحموا مجلس الأمة في 2011 ودخلوا القاعة الرئيسية، محتجين على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة.



وطالب المتظاهرون والنواب المعارضون باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، واتهموا بالفساد واستقال بعد ذلك.



وسجل البراك قبل أن يسلم نفسه مقطع فيديو، وقال إنه في طريقه إلى الكويت لتسليم نفسه لتنفيذ الحكم الذي وصفه بالسياسي.