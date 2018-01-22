مصري يقابل «كوكي» أشهر دب في العالم.. بالصور

نشر الشاب المصري حسام عبد الصادق صورا له مع الدب الروسي الأشهر عالميًا "كوكي" على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو يعتبر أشهر دب روسي في العالم حيث ظهر في أكثر من 20 فيلما.



نشأ الدب كوكي في منزل عائلة روسية احتضنته، فأصبح يجمع صفات بعيدة عن الشراسة، حيث بدا الدب مع صديقه المصري الجديد أليفًا جدًا، والتقطا معًا أكثر من صورة بين الثلوج الروسية.



نالت الصور إعجاب الكثير وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوا حسام بأنه الأكثر حظًا وأن الحيوانات كلها تحب البشر طالما لم يضروها.