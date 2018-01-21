سفير ألمانيا: منتدى القاهرة للتغير المناخي يشارك في بناء قدرات الصحفيين

قال سفير ألمانيا بالقاهرة، يوليوس جيورج لوى: إن منتدى القاهرة للتغير المناخي شارك فى عدة أنشطة لبناء قدرات العديد من الصحفيين، وذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتمويل هذه الأنشطة.



وأكد أن المنتدى كان لديه منطق منذ تأسيسه وهو الحفاظ على الشراكة الطويلة والمستمرة مع الوكالة الألمانية للتعاون، وتم خلال المنتدى، مناقشة العديد من القضايا، مثل إدارة المياه، ومعالجة المخلفات، والتنوع البيولوجي، والمناخ، والنقل، والأمور المتعلقة بالطاقة المتجددة.



جاء ذلك في كلمته، مساء اليوم الأحد، في منتدى القاهرة للتغير المناخي، الذي نظمته السفارة الألمانية بالقاهرة، ووزارة البيئة المصرية، وذلك بمقر الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، تحت عنوان (في مواجهة التحدي: ابتكارات مناخية)، بحضور وزير البيئة، د.خالد فهمي.



وأضاف السفير، لدينا مكاتب في عدة محافظات، ونخطط للتوسع في المستقبل، وفي القاهرة عملنا على توسيع الجمهور، وتنظيم الأحداث الخاصة بالإعلام، وقمنا اليوم، بدعوة مبتكرين من الشباب للتحدث عن الابتكار في مجال المناخ.



من جانبه، أكد وزير البيئة خالد فهمي، أن الوزارة سوف تعمل مع المنتدى للعام السابع على التوالي، مشيرا إلى وجود العديد من الأهداف والتحديات.



وأشار إلى أن مصر ملتزمة بما وقعت عليه فى اتفاقية باريس للمناخ، ولكن سوف تعتمد أكثر على مواردها، مؤكدا أن أحد هذه الموارد هو (الابتكار المناخي).



حرص منتدى القاهرة للتغير المناخي وعلى مدى السنوات الـ٦ السابقة في فعالياته على الجمع ما بين الخبراء والمتخصصين من الجانبين الألماني والمصري وجمهور المهتمين بمناقشة القضايا والموضوعات ذات الصِّلة بالمناخ والبيئة والطاقة وتطوراتها في مصر والمنطقة.



وساهم المنتدى كذلك من خلال فعالياته المتواصلة في رفع وإثراء الوعي بتلك القضايا وخلق الروابط والدعم والهام الناس من مختلف المجالات لتضافر جهودهم في مواجهة التغير المناخي.



وقام شباب المبتكرين خلال الفعالية بعرض أفكارهم ومناقشتها مع جمهور الحاضرين، وتخلل المناقشة تبادل وجهات النظر حول كيفية تطبيق هذه الحلول المبتكرة محليا وكذا تطويرها وكيف يمكن للسياسات الحكومية والابتكارات العامة أن تكمل بعضها البعض.

