«حكاية وطن».. «الاتصالات في 4 سنوات».. إنشاء أكثر من 2500 محطة محمول بتكلفة تزيد على 7 مليارات جنيه.. وتحول البريد المصري من خسائر لمكاسب بفائض 4 مليارات جنيه.. وإصدار المجلس الأعلى للأمن السيبراني

الاتصالات في 4 سنوات

تمويل تغطية 32 ألف فدان من مشروع المليون ونصف المليون فدان

ارتفع عدد شركات الاستثمارات الأجنبية فى مجال التعهيد من إلى 25 شركة





قدمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» ملخص جهودها وإنجازاتها على مدى أربع سنوات، خلال فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية «2014 -2018»، وما شهدته هذه الفترة من جهود وإنجازات تحققت على أرض الواقع، خاصة فى ظل ما كانت عليه الأوضاع قبل يونيو 2014، وكذلك خطتها المستقبلية حتى عام 2022، نستعرضها فى السطور التالية.





أولا .. الأوضاع قبل يونيو 2014





تكبدت الهيئة القومية للبريد خسائر سنوية تقدر بنحو 500 مليون جنيه ، واقتصرت على تقديم الخدمات البريدية فقط وصرف المعاشات للمواطنين ، والاعتماد بشكل كامل على النظام الورقى ، بما يشكل إهدارا للوقت والجهد ، وبلغ عدد مكاتب البريد عام 2013 « 3845 » مكتب بريد .





كما كانت عدد الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1233 شركة منهم 68 شركة أجنبية بإجمالى عاملين يتجاوز 77 ألف عامل بنهاية 2013 ، وعدد الشركات الأجنبية المستفيدة من برامج دعم شركات الاستثمار الأجنبى المباشر 19 شركة بأعداد عاملين 13 ألف عامل ، وبلغت إيرادات الشركات من عائد التصدير ما يتجاوز 266 مليون دولار .





وكانت عدد الشركات المصرية المستفيدة من برامج دعم الصادرات 93 شركة بإجمالى عدد عاملين 9711 عاملا وحققت إيرادات من التصدير ما يتجاوز 695 مليون جنيه ، وعانت خدمات الجيل الرابقع من تخبط للدخول فى حيز التنفيذ وواجهت تحديات كبيرة من شركات الاتصالات المحمول الثلاثة للتوافق على صيغة تناسب متطلبات الوضع السوقى والاقتصادى الحالى .





ثانيا: جهود وإنجازات من 2014 - 2018





عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، شهد القطاع جهودا كبيرة من أجل النهوض به وحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2018،حيث حقق قطاع الاتصالات نموا قدره 12.5% فى العام المالى 2016-2017 ، مقارنة بنحو 4.8 % فى العام المالى 2013-2014 ، كما بلغ الناتج المحلى والإجمالى للقطاع 67.4 مليار جنيه فى العام المالى 2017-2018 .





كما تم إنشاء أكثر من 2500 محطة محمول بتكلفة تزيد على 7 مليارات جنيه ، والانتهاء من تغطية أكثر من 2500 كم لعدد 76 طريقا جديدا من شبكة الطرق القومية بخدمات التليفون المحمول ، وتمويل تغطية 32 ألف فدان من مشروع المليون ونصف المليون فدان بتكلفة 24.5 مليون جنيه تقريبا ، وتغطية المناطق النائية بسيناء والصحراء الغربية والشرقية بتكلفة نصف مليار جنيه .





وتحولت الشركة المصرية للاتصالات من مجرد مقدم لخدمات الهاتف الأرضى والانترنت الثابت إلى مشغل وطنى متكامل لخدمات الاتصالات ، وارتفع سعر سهم المصرية للاتصالات من 6 جنيهات للسهم بنهاية 2015 إلى 13.5 جنيه للسهم فى أكتوبر 2017 ، فضلا عن توريد مبالغ قدرت بنحو 1.1 مليار دولار أمريكى و10 مليارات جنيه مصرى لخزينة الدولة نتيجة طرح رخص الجيل الرابع والهاتف الثابت الأرضى والافتراضى على شركات المحمول الثلاث والشركة المصرية للاتصالات .





كما تحوال البريد المصرى مت تحقيق خسائر سنوية بملايين الجنيهات إلى تحقيق فائض يتخطى 4 مليارات جنيه فى العام المالى 2016-2017 ، وارتفع عدد مكاتب البريد إلى أكثر من 4000 مكتب وتم تشغيل 5 مراكز للخدمات التكنولوجية المتكاملة ، فضلا عن تشغيل 4 مناطق تكنولوجية متكاملة فى مناطق « برج العرب الجديدة – السادات – بنى سويف الجديدة – أسيوط الجديدة » ، وبلغت نسبة الإشغال بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب الجديدة وأسيوط الجديدة نسبة 100% وتوفر الأربع مناطق نحو 12 ألف فرصة عمل تصل إلى 60 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات .





كما تطور أعداد المشتركين فى الهاتف المحمول من 95 مليون مشترك فى عام 2014 إلى 113.47 مليون مشترك فى عام 2017 ، بينما بلغ مستخدمو الانترنت 44.6 مليون مستخدم فى يناير 2018 مقارنة بعدد 29 مليون مستخدم فى عام 2014 ، كما بلغ عدد الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1611 شركة فى مايو 2017 منهم 77 شركة أجنبية بإجمالى عدد عاملين يتجاوز 150 ألف عامل .





كما ارتفع عدد شركات الاستثمارات الأجنبية فى مجال التعهيد من 17 إلى 25 شركة فى عام 2017 ، ومن المتوقع زيادتها إلى 32 شركة بنهاية يونيو 2018 ، بإجمالى عدد عاملين 33 ألف عامل، وبإجمالى عوائد تصدير تتجاوز 549 مليون دولار، كما بلغ عدد الشركات المصرية المستفيدة من برامج دعم الصادرات 108 شركات بإجمالى عدد عاملين 11.3 ألف عامل، وبلغ إجمالى إيرادات تلك الشركات من التصدير ما يتجاوز 917 مليون جنيه ، ومن المتوقع ان تصل الإيرادات فى يونيو 2018 إلى 1 مليار دنيه بعد زيادة عدد الشركات المشاركة إلى 118 شركة.





كما تم إطلاق العديد من البوابات الألكترونية الحكومية مثل بوابة الاستثمار ، بوابة جهاز التنظيم والإدارة ، بوابة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، كما تم إطلاق بث مباشر للتلفزيون والراديو على شبكة الانترنت بهدف إثراء المحتوى الرقمى والحكومى وتسهيل التواصل مع المواطنين ، كما تم إصدار قرار بإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى ويتبع مجلس الوزراء ، وافتتاح أول مصنع إلكترونيات مصرى بنسبة مكون محلي 45 % تزيد تدريجيا.





ثالثا.. الخطة المستقبلية حتى 2022





يستهدف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة عدد المناطق التكنولوجية إلى 7 مناطق موزعة على جميع محافظات الجمهورية، والتوسع فى تشغيل مصنع الهواتف المحمولة بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة وطرح تراخيص الجيل الخامس على الشركات المحلية والعالمية.





كما سيتم إنشاء معامل وطنية لاعتماد الأنظمة والأجهزة والبرمجيات والتطبيقات المستخدمة فى الجهات الحيوية وفى البنية التحتية، والانتهاء من تطوير 1500 مكتب بريد وزيادة عدد مراكز الخدمات التكنولوجية المتكاملة إلى أكثر من 250 مركزًا.