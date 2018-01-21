ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مغنية زعيم كوريا الشمالية تسافر إلى سول وسط أضواء الإعلام

الأحد 21/يناير/2018 - 11:53 م
قسم الخارجي
عبرت هيون سونج ول نجمة فرقة كوريا الشمالية الشهيرة الحدود المحصنة للغاية إلى كوريا الجنوبية لتفحص استعداداتها لأدائها أثناء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر القادم.

وظهرت هيون سونج ول على تلفزيون كوريا الجنوبية، وهي صامتة، وتسير أمام حشد من الصحفيين والمتفرجين، وومضات الكاميرات تغرقها قبل أن تستقل بسرعة قطارا في محطة سكة حديد سيول لمدينة غانغنونغ الشرقية حيث كانت الفرقة الفنية، المنوط بها أداء استعراضات خلال مهرجان ألعاب بيونغشانغ.

وتعتبر هيون مغنية رئيسية في فرقة مورانبونج، اختارها كيم جونغ-أون قائد كوريا الشمالية، وخدمت كواجهة عامة ولينة للنظام، وتظهر في تنانير قصيرة أو زي عسكري، وترقص وتغني لكيم، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتعتبر هيون موضع اهتمام وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية، حيث ستقدم عرضين أحدها في سول، والثاني في جانجنيونج وهي أماكن سيعقد فيها جزء من الألعاب الأولومبية.

ترشيحاتنا

ماتش الاهلى والمقاصة .. شاهد ملخص وأهداف اللقاء المثير

حسام البدري يعلن تشكيلة نارية للأهلي في مباراة «الثأر» من مصر المقاصة

مدير الكرة بالأهلي: لا إعارات للاعبي الفريق حاليا وهذه حقيقة موقف "باكامانى"

شاهد.. مؤمن زكريا يغزو الدوري السعودي باحتفالاته في أول مشاركة

نتنياهو يبلغ "بنس" برسالة "أبو مازن" خلال استقباله

شاهد.. حفل زفاف التونسية مرام بن عزيزة بفستان جرئ جدا

بروسيا دورتموند يزاحم الأهلي على نجم إنبي

وليد أزارو: سعيد بالتواجد داخل النادي الأهلي.. فيديو

في ذكرى وفاة زوزو ماضي.. تعرف على حقيقة انتحارها بسبب أزواجها

مؤمن زكريا: جمهور الأهلي من أسماني "الحراق" وسعيد بتسجيل هدفين اليوم.. فيديو

محمد داود: الإسلام له نصيب الأسد في الحرب ضد الأديان لهذا السبب

«الأرصاد» توجه تحذيرا للمواطنين وتكشف موعد سقوط الأمطار ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات صادمة للمشاهير بفساتين الزفاف آخرهن التونسية مرام بن عزيزة

ميدو جابر: «الأهلي ركب الدوري.. وربنا مبيضيعش تعب المجتهدين»

شاهد.. 100 صورة من «ريمونتادا» الاهلى أمام مصر المقاصة

حجازي متقال يحتفل بنجاح ألبوم "طعم التوت" في ندوة "صدى البلد".. صور

رياضيون يبايعون السيسي لفترة ثانية.. أبو ريدة: نجح في العبور بمصر إلى بر الأمان.. وحلبية يؤكد: شعب بورسعيد خلف الرئيس.. صور

فيديو

عمرو أديب سأنتخب هذا المرشح لأحصل على سيارة و10 ملايين جنيه.. فيديو
شاهد.. «الخارجية» توضح نقطة الخلاف الأساسية بين مصر وإثيوبيا
شريف صدقي: ابتكرنا «ضمادة ذكية» تساعد على التئام جروح مرضى السكر.. فيديو
الوفد: رأينا في السيسي ما يمثل الحزب.. فيديو
«البرلمان» يكشف أسباب عدم استقبال المرشحين لانتخابات الرئاسة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الاهلى والمقاصة فى الدورى العام ؟

توقعاتك لمباراة الاهلى والمقاصة فى الدورى العام ؟