مغنية زعيم كوريا الشمالية تسافر إلى سول وسط أضواء الإعلام

عبرت هيون سونج ول نجمة فرقة كوريا الشمالية الشهيرة الحدود المحصنة للغاية إلى كوريا الجنوبية لتفحص استعداداتها لأدائها أثناء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر القادم.



وظهرت هيون سونج ول على تلفزيون كوريا الجنوبية، وهي صامتة، وتسير أمام حشد من الصحفيين والمتفرجين، وومضات الكاميرات تغرقها قبل أن تستقل بسرعة قطارا في محطة سكة حديد سيول لمدينة غانغنونغ الشرقية حيث كانت الفرقة الفنية، المنوط بها أداء استعراضات خلال مهرجان ألعاب بيونغشانغ.



وتعتبر هيون مغنية رئيسية في فرقة مورانبونج، اختارها كيم جونغ-أون قائد كوريا الشمالية، وخدمت كواجهة عامة ولينة للنظام، وتظهر في تنانير قصيرة أو زي عسكري، وترقص وتغني لكيم، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.



وتعتبر هيون موضع اهتمام وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية، حيث ستقدم عرضين أحدها في سول، والثاني في جانجنيونج وهي أماكن سيعقد فيها جزء من الألعاب الأولومبية.

