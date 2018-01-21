سيد عبد الحفيظ: شخصية الأهلي نجم لقاء اليوم ولن نسقط في فخ الفوز المبكر بالدوري

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفوز على المقاصة اليوم، كان هام، بالنسبة للتوقيت، والظروف، وقوة فريق المنافس، موضحا أن المرحلة الحالية للفريق صعبة، وأن الفوز هام جدا، ونجم مباراة اليوم هو "شخصية الأهلي".



وأضاف "عبد الحفيظ" عبر برنامج مع شوبير، المذاع على فضائية "صدى البلد" أن التأخر بهدف عكس ذلك تمام، حيث ظهرت الحماسة والجدية والإصرار حتى آخر دقيقة فى المباراة، ولم يؤثر ذلك بالسلب علي اللاعبين، وكان توفيق الله حليفنا.



وأوضح أن الأهلي لن يسقط في فخ ضمان الدوري، فأسبوعان كفيلان بأن يغيرا مسيرة درع الدوري، وأننا نركز جدا، وتؤدي بمنتهى الجدية والالتزام، وأن كانت هناك هدايا من الخصوم فإنه أمر جيد.