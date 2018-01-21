عمرو أديب سأنتخب هذا المرشح لأحصل على سيارة و10 ملايين جنيه.. فيديو

عرض الإعلامي عمرو أديب فيديو لعدد من المرشحين المحتملين للرئاسة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.



وظهر في الفيديو أحد المرشحين يعد بتوفير شقة وسيارة وأموال وأراض للمواطنين فور فوزه بالانتخابات، والجنيه المصري سيكون قيمته جنيه دهب، وسيقرر أن القدس عاصمة لمصر.



وعلق «أديب» مازحا في برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON E»: «انا هدي صوتي للمرشح اللي هيدني عربية و10 مليون جنيه، ومجموعة من الفدادين ده اللى هيبقي المرشح بتاعي بقي، لان البرنامج بتاعة منجز».