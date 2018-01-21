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أخبار العالم

التلفزيون الإسرائيلي: سلوفينيا و3 دول أوروبية تتجه للاعتراف بدولة فلسطين

الأحد 21/يناير/2018 - 11:30 م
صدى البلد
سيلينا الامير
نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية، عن مسئولين كبار في الحكومة الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن تعلن سلوفينيا الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة، خلال الأسابيع القادمة، وهناك 3 دول أوروبية أخرى تدرس الخطوة ذاتها.

وبحسب القناة، عقدت الحكومة السلوفانية، اجتماعا لبحث إجراءاتها فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين، ومنحت الحكومة السلوفانية، الضوء الأخضر للبرلمان، لاتخاذ القرار النهائي بالاعتراف بدولة فلسطين، وهو الهيئة المخولة بالاعتراف ببلدان أخرى، وفق القانون المحلي.

وأكدت القناة العاشرة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تحاول تجنيد أعضاء من البرلمان السلوفيني لمعارضة هذا الإجراء، رغم أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن القرار سيمر وسوف تعترف سلوفينيا بفلسطين كدولة، وبحسب المصادر ذاتها فإن ثلاث دول أخرى على الأقل في الاتحاد الأوروبي، تدرس الخطوة ذاتها، وهي لوكسمبورج وأيرلندا وبلجيكا.

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