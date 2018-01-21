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رياضة

سيد عبد الحفيظ: صالح جمعة لن يرحل لأن حسام البدري "محتاج له"

الأحد 21/يناير/2018 - 11:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مايكل رزق
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن النادي الأهلي بحاجة الآن لجميع لاعبيه، وعلى كل لاعب أن يكون جاهزا بدنيا وذهنيا ونفسيا حين الحاجة إليه، حتى يكون على قدر المسئولية.

وأضاف "عبد الحفيظ" عبر برنامج "مع شوبير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" أن هذا الأمر لصالح جمعة وغيره من اللاعبين، موضحا أن النادي تلقى العديد من العروض له، ولكن مصلحة الفريق أهم، وأن المصلحة قد لا تكون فنية فقط، وأن حسام البدري يحتاج لصالح جمعة.

وأوضح مدير الكرة أن التشكيل الأساسي للفريق يعكس خط سير كل لاعب، فمن يتواجد دليل على التزامه، ومن يغيب ليس هو الأجهز في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن الفريق يحتاج لأكرم توفيق، لأنه خامة قوية جدا، ومستقبل للنادي، وسيحصل على فرصته في الوقت المناسب.

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