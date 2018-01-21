الرئيس اليمني يؤكد أهمية وحدة الصف في مواجهة الميليشيات الحوثية

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على أهمية وحدة الصف اليمني في مواجهة أعدائه من المليشيات الحوثية التي لن يقبل بها الشعب اليمني وبأفكارها وأجندتها.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس اليمني مع اللواء ركن علي صالح عفاش الحميري، المنشق عن المليشيات الحوثية والمنضم للقوات الشرعية، بحضور نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح.



من جانبه، قال اللواء ركن علي صالح عفاش الحميري، إن انضمامه للقوات الشرعية يأتي تأكيدًا على أهمية استعادة اليمن تحت راية الشرعية وبدعم وإسناد دول التحالف العربي.