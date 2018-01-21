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رياضة

خالد الغندور: لعنة الأهلي حلت على المقاصة منذ مباراة الدور الأول.. فيديو

الأحد 21/يناير/2018 - 11:31 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال الإعلامي خالد الغندور: إن لعنة الأهلي حلت على فريق مصر المقاصة، منذ مباراة الدور الأول التي تغلب أبناء الفريق الفيومي على المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدفين.

وأضاف الغندور خلال برنامجه الغندور والجمهور المذاع على فضائية "إل تي سي"، ان المقاصة منذ فوزه على الأهلي خاض 7 لقاءات تعادل في ثلاثة وهزم في ثلاثة وخسر في مواجهة المارد الأحمر في لقاء اليوم.

وأشار الغندور إلى أن، الأهلي لم يقهر أمام أي فريق سوى المقاصة، منذ العام الماضي، وتعتبر مباراة اليوم بين الفريقين كان ينتظرها الجميع.

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