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أخبار العالم

بابا الفاتيكان يطالب حكومة الكونغو بوقف العنف ضد المتظاهرين

الأحد 21/يناير/2018 - 11:52 م
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
رحيم يسري
طالب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بتجنب أشكال العنف، وذلك على هامش زيارته لدولة بيرو.

ونقل موقع "راديو فرنسا الدولي" عن بابا الفاتيكان قوله إن جمهورية الكونغو تشهد أحداث عنف مقلقة، وقال "أدعو للكونغو"، مشددًا على ضرورة قيام كافة المسؤولين في الكونغو بتوحيد الصفوف وإيجاد حل سلمي مشترك يرضي جميع الأطراف وتجنب أعمال العنف بأي شكل من الأشكال.

كان المبعوث الأممي بالكونغو أعلن أن مقتل 6 أشخاص على الأقل في مظاهرات احتجاجية ضد الرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا، اليوم الأحد، كما أسفرت الأحداث عن إصابة 49 شخصًا واعتقال 94 آخرين.

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