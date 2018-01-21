مدير الكرة بالأهلي: لا إعارات للاعبي الفريق حاليا وهذه حقيقة موقف "باكامانى"

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن المدير الفني للفريق لم يخطره بأي أمر فني بشأن اللاعب المحترف باكاماني ماهلامبي، ومن ثم فلا وجود لأي تحفظات تجاهه وسيستمر مع الفريق، وعدم قيده أفريقيا لسبب ما خاص بالجهاز.



وأضاف "عبد الحفيظ" عبر برنامج مع شوبير، المذاع على فضائية "صدى البلد" أن اللاعب خامة جيدة جدا، وصغير السن، والمدير الفني مقتنع به، ومن ثم فأن أي أمر بخصوصه يعود لظروف الفريق ككل، والمصلحة العامة.



وأوضح أن عمرو بركات فقط هو من سمح المدير الفني برحيله نظرا لأمور فنية خاصة بالفريق ايضا، موضحا أنه لا إعارات للاعبي النادي بعد الان.