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بشار الأسد: هجوم تركيا على عفرين جزء من سياسات أنقرة الداعمة للإرهاب

الأحد 21/يناير/2018 - 11:39 م
بشار الأسد
بشار الأسد
حسام حسن
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الهجوم الذي شنته تركيا علي مدينة عفرين السورية هو جزء من سياسات أنقرة الداعمة للإرهاب.

وذكر الرئيس السوري في تصريحاته التي نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا" أنه منذ بداية الأزمة السورية، تبني النظام التركي سياسات تدعم الإرهاب، وتقوم على حماية مؤسساته، وأنه في المقابل التزمت إيران بخطط محاربة الإرهاب في سوريا والعراق وإجهاض محاولاته للسيطرة.

وجاء ذلك خلال لقاء الأسد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني كمال خرازي، والذي استنكر من جانبه الاعتداء التركي على الأراضي السورية، وأكد أن إيران تدعم السيادة السورية الكاملة على أراضيها وترفض أي انتهاك لها.

وجاءت تصريحات الرئيس السوري عقب قصف القوات التركية لمدينة عفرين السورية الواقعة على الحدود بين سوريا وتركيا بالأمس.

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