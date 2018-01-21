المرشد الأعلى الإيراني يصدر الأوامر لصناع الأفلام بمواجهة الاحتجاجات

اجتمع المرشد الأعلى الإيراني آيه الله علي خامنئي مع عدد من صناع الأفلام الوثائقية لمناقشتهم حول موجة الإحتجاجات الأخيرة والتي وصفها بأنها أعمال "شغب".



ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" نص رسالة خامنئي إلي صناع الأفلام الوثائقية، والتي كانت عبارة عن خمسة نصائح وجهها إليهم للمحافظة علي الثورة الإسلامية، وعدم تغليب النزعة المهنية والرغبة في الشهرة علي إيمانهم بالثورة، كما وصف الحرب بينه وبين المعارضة والذين أسماهم "بالعدو" بأنها حربا ناعمة تعتمد علي نشر الأكاذيب واستخدام الحيل التقنية لتدليس الواقع، مشددا علي أهمية دورهم الفني الذي تستطيع الدولة من خلاله الصمود في وجه أعدائها وإثبات شرعيتها.



وطالب خامنئي من صناع الأفلام الوثائقية الشباب أن يكون الهدف الأساسي من وراء فنهم هو نشر مشاعر الأمل والعاطفة إلى الشعب الإيراني، وذلك في محاولة لكسب تأييد تلك الفئة معه في مواجهة التظاهرات الأخيرة التي شهدتها إيران.



وقال المرشد الأعلى الإيراني ان المعارضين يستخدمون الفوضي والتخريب في تدعيم أكاذيبهم، على حد وصفه، وأنهي خامنئي نصائحه إلى صناع السينما الشباب بالدعاء لهم و شكرهم علي ما يؤدونه من خدمة للبلاد.