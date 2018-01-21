المقاصة يفقد جهود ريكو وشبيطة للإيقاف أمام الإنتاج الحربي

كشف وليد هويدي مدير الكرة بالفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة ، أن الثنائي صلاح ريكو ومصطفى شبيطه لاعبا الفريق ، سيغيبان عن مباراة الانتاج المقبلة بالدوري المقرر لها يوم الخميس ، لحصولهما على الانذار الثالث في مباراة اليوم الأحد أمام الأهلي ، والتى انتهت بفوز الأحمر 2 - 1 ضمن مواجهات الجولة ال 19 لمسابقة الدورى .



وأوضح هويدي ، أن أحمد عبد العزيز مودي مدافع الفريق سيشارك في مباراة الإنتاج ، لحصوله على الإنذار الأول في مباراة الليلة أمام الأهلي .



ويواجه فريق مصر للمقاصة نظيره الإنتاج الحربي ، الخميس المقبل ضمن مواجهات الجولة ال 20 لمسابقة الدوري العام .