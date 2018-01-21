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أخبار العالم

لافروف يطالب الغرب باحترام "الخطوط الحمراء" لروسيا في سياستها الخارجية

الأحد 21/يناير/2018 - 11:48 م
لافروف
لافروف
أ ش أ
طالب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، الغرب باحترام "الخطوط الحمراء" لروسيا في سياستها الخارجية.

وقال لافروف - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "إن موسكو لديها سياستها الخارجية ومصالحها الخاصة، ويجب على الجميع احترام خطوط روسيا الحمراء، وأعتقد أن السياسيين الجادين في أوروبا يدركون أنه يجب احترام هذه الخطوط الحمراء كما كانت تُحترم خلال الحرب الباردة".

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن موسكو لها الحق في حماية مصالح مواطنيها عندما يتعرضون للاضطهاد في الدول الأخرى عندما تُنتهك حقوقهم، كما حدث في أوكرانيا.

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