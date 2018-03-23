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رياضة

وزارة الشباب والرياضة تعلن عن تشكيل فريق "CTE" للدراجات الهوائية.. صور

الجمعة 23/مارس/2018 - 12:00 م
صدى البلد
أعلنت الادارة العامة للسياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة اليوم، عن انطلاق فريق Cycling Tours Egypt "CTE" والذي يهدف إلى تنشيط وترويج السياحة الرياضية.

وجاء الإعلان اليوم عن تنظيم جولة بالدراجات الهوائية،من التحرير إلى مجمع الأديان بمصر القديمة، بمشاركة شباب الشراكة المجتمعية لبرامج السياحة الرياضية إيطاليا جامعة القاهرة الأكاديمية العربية مدارس القديسة أنا.

وصرح الدكتور إيهاب الابياري مدير عام الإدارة العامة للسياحة الرياضية بأن هذا الفريق هو الأول من نوعه الذي تنشئه وزارة الشباب والرياضة، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، والذي قد اعتمد خطة الإدارة التي تهدف إلى تنشيط وترويج السياحة الرياضية، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

كما أن هذا الفريق سوف يكون له عظيم الأثر في تحقيق ما نسعى إليه للترويج للسياحة الرياضية، مؤكدا أن الرياضة أصبحت من أحد أهم العوامل المشتركة في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، وداعم قوي للاقتصاد القومي.

وأعرب "مدير عام السياحة الرياضية" سعادته عن تفاعل عدد كبير من الشباب في الاشتراك في هذا الفريق، لافتا إلى أن الفريق يتكون من ٦٤ مشاركا.

ووجه الدكتور ايهاب الابياري الشكر للمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة على دعمه الكامل لجميع أنشطة برامج وفعاليات السياحة الرياضية، وكذلك كافة الجهات المعنية التى تسهل لنا تنفيذ تلك البرامج التى تساهم في دعم وتنشيط السياحة المصرية.

تقام مراسم الإعلان عن فريق CTE تحت رعاية وزارة الآثار، الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، محافظة القاهرة وتحت إشراف وزارة الداخلية، هيئة الإسعاف، الاتحاد المصري للدراجات.
وزارة الشباب والرياضة تعلن عن تشكيل فريق "CTE" للدراجات الهوائية.. صور
وزارة الشباب والرياضة تعلن عن تشكيل فريق "CTE" للدراجات الهوائية.. صور
وزارة الشباب والرياضة تعلن عن تشكيل فريق "CTE" للدراجات الهوائية.. صور
وزارة الشباب والرياضة تعلن عن تشكيل فريق "CTE" للدراجات الهوائية.. صور
وزارة الشباب والرياضة تعلن عن تشكيل فريق "CTE" للدراجات الهوائية.. صور

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