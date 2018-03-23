ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أشهر صحف إسبانيا تضع تشكيلة نارية لمباراة مصر والبرتغال بقيادة صلاح ورونالدو

الجمعة 23/مارس/2018 - 11:58 ص
مصر والبرتغال
مصر والبرتغال
مايكل رزق
نشرت صحيفة "آس" الإسبانية، في ظل الاهتمام العالمي بمباراة مصر والبرتغال الودية، التشكيلة المتوقعة للمنتخبين، بالمباراة التي ستقام في مدينة زيورخ السويسرية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتوقعت الصحيفة المدريدية قيادة لاعب ليفربول محمد صلاح للفراعنة، مقابل قيادة نجم ريال مدريد "كريستيانو رونالدو" للبرتغال.

وجاءت التشكيلة المتوقعة كما يلي:
منتخب مصر: عصام الحضري، أحمد فتحي، علي جبر، أحمد حجازي، أحمد المحمدي، محمد النني، سام مرسي، محمود تريزيجيه، محمود شيكابالا، رمضان صبحي، محمد صلاح.

منتخب البرتغال: روي باتريسيو، سيدريك سواريس، برونو ألفيش، فونتي، جيريرو، موتينيو، كارفاليو، جواو ماريو، برناردو سيلفا، أندريه سيلفا، كريستيانو رونالدو.

موضوعات متعلقة

رونالدو يقود البرتغال في كأس القارات

رونالدو على رأس قائمة البرتغال لكأس القارات

كريستيانو في الهجوم .. تعرف على تشكيل البرتغال أمام المكسيك اليوم

الإصابة تحرم البرتغال من «جيريرو» في كأس القارات

البرتغال تهاجم نيوزلندا بــ"كريستيانو وأندريه سيلفا"

إقبال كبير لشراء تذاكر ودية مصر والبرتغال

ترشيحاتنا

الصحة: إغلاق مستشفى «نور الحياة للخصوبة» لوجود مخالفات جسيمة

اليوم.. ملاعب العالم تشهد مواجهات نارية بين المنتخبات استعدادا للمونديال

الإفتاء توضح حكم معاشرة الزوجة في فترة النفاس

تعرف على برنامج منتخب مصر قبل مواجهة البرتغال..الليلة

شاهد .. أول سعودية تمارس الملاكمة وتدخل موسوعة جينيس

اباتشي: حفر 50 بئرًا استكشافيا من خلال شركتى قارون وخالدة

"عكاظ" السعودية: إدراج قطر لكيانات على قوائم الإرهاب اعتراف باحتضانها للإرهاب

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة مصر والبرتغال

30 عاما من التعاون بين واشنطن والقاهرة.. المساعدات الأمريكية لمصر بدأت عام 1946 بـ 9.3 مليون دولار.."أوباما" استخدمها كسلاح ضغط ..و"ترامب" يطلب من الكونجرس 1.3 مليار دولار دعما عسكريا لجيش المحروسة

الهضبة ونجوى كرم وماجد المهندس.. نجوم حفلات اليوم

"مصر للطيران": 35% تخفيضًا على تذاكر عمرة رجب وشعبان

الجزيرة تحرض على الإرهاب في مصر بهذا السؤال على "تويتر"‏

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمينة خليل بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير.. صور

علاء مبارك يهنئ أم الشهيد بمناسبة عيد الأم.. صور

شكري يبحث مع نظيرته الهندية تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية.. صور

شاهد.. جلسة تصوير جريئة لـ مي الغيطي

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة البرتغال غدًا.. صور

فيديو

شاهد .. شارع أمير الجيوش يروى تاريخ الدولة العثمانية بباب الشعرية
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم..فيديو
وفاء عامر تروي تفاصيل حوار دار بينها وبين مبارك لأول مرة.. فيديو
وفاء عامر: تلقيت تهديدات بالقتل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر والبرتغال استعدادا لكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة مصر والبرتغال استعدادا لكأس العالم ؟