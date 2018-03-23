أشهر صحف إسبانيا تضع تشكيلة نارية لمباراة مصر والبرتغال بقيادة صلاح ورونالدو

نشرت صحيفة "آس" الإسبانية، في ظل الاهتمام العالمي بمباراة مصر والبرتغال الودية، التشكيلة المتوقعة للمنتخبين، بالمباراة التي ستقام في مدينة زيورخ السويسرية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.



وتوقعت الصحيفة المدريدية قيادة لاعب ليفربول محمد صلاح للفراعنة، مقابل قيادة نجم ريال مدريد "كريستيانو رونالدو" للبرتغال.



وجاءت التشكيلة المتوقعة كما يلي:

منتخب مصر: عصام الحضري، أحمد فتحي، علي جبر، أحمد حجازي، أحمد المحمدي، محمد النني، سام مرسي، محمود تريزيجيه، محمود شيكابالا، رمضان صبحي، محمد صلاح.



منتخب البرتغال: روي باتريسيو، سيدريك سواريس، برونو ألفيش، فونتي، جيريرو، موتينيو، كارفاليو، جواو ماريو، برناردو سيلفا، أندريه سيلفا، كريستيانو رونالدو.