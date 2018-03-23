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رياضة

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة مصر والبرتغال

الجمعة 23/مارس/2018 - 11:55 ص
مصر والبرتغال
مصر والبرتغال
مايكل رزق
يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، بنظيره البرتغالي، وذلك في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم الجمعة، في لقاء ودي ضمن برنامج استعدادات كلا المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم، روسيا 2018.

وتنقل المباراة بشكل حصري، قناة "أون سبورت"، فيما يبث موقع "رياضة 24" المباراة مباشرة عبر الإنترنت، كتسويق ديجيتال بالشرق الأوسط، فيما حصلت إحدى قنوات البرتغال على حقوق البث عبر القارة العجوز.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر،لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المباراة الودية، ومنح لاعبيه خبرات دولية، استعدادًا للحدث المرتقب، حيث يتواجد الفراعنة في سويسرا، بمعسكر مغلق، هو الأول، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم، التي تنطلق الصيف المقبل، ويشارك بها "الفراعنة" بعد غياب 28 عاما.

وتعد مباراة اليوم، التي تقام على استاد "ليتزي جروند" بزيورخ، هي الرابعة التي تجمع بين منتخبي مصر والبرتغال، إذ تواجها في ثلاث مناسبات سابقة، بينهم مباراة رسمية وحيدة، ووديتان.

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