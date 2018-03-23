الجزيرة تحرض على الإرهاب في مصر بهذا السؤال على "تويتر"‏

وجه الحساب الرسمي لقناة الجزيرة القطرية لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي ‏للتغريدات القصيرة "تويتر" سؤالا في شكل تغريدة قصيرة تقول : هل سيتجه ‏الإخوان المسلمون إلى العنف بعد أن اكتشفوا أن "سلميتهم ليست ‏أقوى من السلاح"؟ "‏



و اعتبر متابعو حساب قناة الجزيرة القطرية على موقع ‏‏"تويتر" أن طرح هذا السؤال يعد تحريضا صريحا من قناة الجزيرة ‏لنشر العنف والإرهاب في مصر ‏



ورد أحد المتابعين " و متى كان الاخوان سلميين ؟ أليسوا شركاء في ‏كل قطرة دم أريقت و تراق حاليا في كل بقاع العالم العربي و ‏بتحريض من الجزيرة ؟ "‏



بينما كتب اخر: "الحين الاخوان صاروا مسلمين ألا ان الاسلام بريء منكم ‏ومن امثالكم" ‏.