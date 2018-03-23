الجزيرة تحرض على الإرهاب في مصر بهذا السؤال على "تويتر"
الجمعة 23/مارس/2018 - 12:11 م
وجه الحساب الرسمي لقناة الجزيرة القطرية لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة "تويتر" سؤالا في شكل تغريدة قصيرة تقول : هل سيتجه الإخوان المسلمون إلى العنف بعد أن اكتشفوا أن "سلميتهم ليست أقوى من السلاح"؟ "
و اعتبر متابعو حساب قناة الجزيرة القطرية على موقع "تويتر" أن طرح هذا السؤال يعد تحريضا صريحا من قناة الجزيرة لنشر العنف والإرهاب في مصر
ورد أحد المتابعين " و متى كان الاخوان سلميين ؟ أليسوا شركاء في كل قطرة دم أريقت و تراق حاليا في كل بقاع العالم العربي و بتحريض من الجزيرة ؟ "
بينما كتب اخر: "الحين الاخوان صاروا مسلمين ألا ان الاسلام بريء منكم ومن امثالكم" .