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أخبار البلد

الجزيرة تحرض على الإرهاب في مصر بهذا السؤال على "تويتر"‏

الجمعة 23/مارس/2018 - 12:11 م
صدى البلد
كاميليا حسين
وجه الحساب الرسمي لقناة الجزيرة القطرية لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي ‏للتغريدات القصيرة "تويتر" سؤالا في شكل تغريدة قصيرة تقول : هل سيتجه ‏الإخوان المسلمون إلى العنف بعد أن اكتشفوا أن "سلميتهم ليست ‏أقوى من السلاح"؟ "‏

و اعتبر متابعو حساب قناة الجزيرة القطرية على موقع ‏‏"تويتر" أن طرح هذا السؤال يعد تحريضا صريحا من قناة الجزيرة ‏لنشر العنف والإرهاب في مصر ‏

ورد أحد المتابعين " و متى كان الاخوان سلميين ؟ أليسوا شركاء في ‏كل قطرة دم أريقت و تراق حاليا في كل بقاع العالم العربي و ‏بتحريض من الجزيرة ؟ "‏

بينما كتب اخر: "الحين الاخوان صاروا مسلمين ألا ان الاسلام بريء منكم ‏ومن امثالكم" ‏.
الجزيرة تحرض على الإرهاب في مصر بهذا السؤال على "تويتر"‏
الجزيرة تحرض على الإرهاب في مصر بهذا السؤال على "تويتر"‏

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