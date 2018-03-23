الصحف الإماراتية: قطر تثبت التهم ضدها بـ"قائمة الإرهابيين".. الدوحة تجاهلت منظمات تابعة لها تدعم الإرهاب.. وزيارة البشير للقاهرة تؤسس لمرحلة جديدة لعلاقات مصر والسودان

- "الاتحاد": قائمة الدوحة تجاهلت مؤسسات قطرية داعمة للإرهاب

- "الخليج": عباس متمسك بعقد مؤتمر دولي للسلام وقبول فلسطين عضوا بالامم المتحدة

- "الوطن": ساركوزي يخضع للتحقيق لتلقيه دعمًا من قطر وليبيا من 2007





تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الجمعة، الإعلان القطري حول قائمة الإرهاب التي تضمنت 10 شخصيات كما سلطت الضوء على عدد من القضايا الإقليمية والمستجدات على الساحة الدولية أبرزها الوضع في اليمن وزيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى مصر والتحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاي ساركوزي.



ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، الذي اعتبر فيها أن إصدار وزارة الداخلية القطرية قائمة إرهاب تتضمن 10 أشخاص، ممن تم إدراجهم في القوائم الثلاث للدول الداعية لمكافحة الإرهاب، يمثل تأكيدًا قطريًا على الأدلة ضدها.



وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أصدرت وزارة الداخلية القطرية قائمة للإرهاب، تضمنت 19 شخصًا وثمانية كيانات، وتضمنت القائمة 10 أشخاص ممن تم إدراجهم سابقًا في القوائم الثلاث التي أصدرتها دول المقاطعة».



وتابع قرقاش: «بعيدًا عن المكابرة، قطر تؤكد الأدلة ضدها، وأن دعمها للتطرف والإرهاب جوهر أزمتها».



وأعلنت قطر، أمس، إدراج شخصيات وكيانات ضمن قائمة الإرهاب، ضمت أسماء مصنفة إرهابيًا لدى الدول الأربع المقاطعة للدوحة، حيث احتوت القائمة على 19 شخصًا، بينهم 11 قطريًا وسعوديًا، وأربعة مصريين، وأردنيان. ومن أبرز الأسماء، القطري عبدالرحمن عمير النعيمي، المدرج على قوائم الإرهاب لوزارة الخزانة الأمريكية.



بدورها، قالت صحيفة "الإتحاد" الإماراتية إن قطر أدرجت مؤسسة واحدة من المؤسسات التي تدعم الإرهاب تحت غطاء العمل الخيري، في حين أغفلت مؤسسات أكبر منها وأضخم، مثل مؤسسات «عيد» الخيرية و«قطر» الخيرية، بخلاف فضائية الجزيرة.



وبحسب الصحيفة، فإن مؤسسة قطر الخيرية تعد إحدى أذرع تنظيم الحمدين، ويرأسها تنفيذيا المسؤول القطري السابق يوسف الكواري، وضخت ملايين الدولارات في دعم وتمويل الإرهاب، عن طريق استقطاب متطرفين من فروعها في أوروبا وغيرها وتجنيدهم في تنظيمات متطرفة بسوريا وليبيا والعراق وغيرها. كما استخدمت بشكل مباشر في دعم وتمويل القاعدة وفي عمليات غسيل الأموال للإرهابيين.



وفيما يخص الوضع في اليمن، سلطت صحيفة "الإتحاد" الضوء على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، الذي قال فيها إن "السعودية هي جزء من الحل في اليمن".



وأكد ماتيس خلال لقائه بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية والولايات المتحدة يتوجب عليهما بذل جهودا ملحة من أجل إنهاء النزاع في اليمن.



وقال ماتيس متوجها لولي العهد السعودي: «علينا أن نبذل جهودًا ملحة توصلًا إلى حل سلمي للحرب الأهلية في اليمن ونحن ندعمك على هذا الصعيد».



وعبر وزير الدفاع الأمريكي عن أمله في نجاح جهود السلام التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مضيفًا: «نحن نسعى إلى إنهاء الحرب، هذا هو الهدف النهائي. وسوف ننهيها بشروط إيجابية لشعب اليمن وأيضًا مع تحقيق الأمن لدول شبه الجزيرة».



بدورها، لفتت صحيفة "الوطن" الإماراتية الانتباه موقف مجلس الوزراء اليمني تجاه التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية والإمارات، حيث أشاد المجلس بموقف دول التحالف الداعم للشرعية في مواجهة ميليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية.



وجدد المجلس تأكيده على ثبات الحكومة الشرعية، في موقفها ضد الانقلاب الحوثي ومشروع إيران في المنطقة، مرحبًا بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي أدان الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، واستمرارها في إطلاق الصواريخ البالستية إلى المحافظات اليمنية المحررة والأراضي السعودية.



وفيما يخصل العلاقات بين مصر والسودان، نقلت صحيفة "الاتحاد" تصريحات وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال عثمان، الذي وصف فيها الزيارة الطارئة للرئيس عمر البشير لمصر الاثنين الماضي بأنها زيارة أسست لمرحلة جديدة بين البلدين يسود فيها التفاهم وتبادل المصالح، جازما بأن العلاقة السودانية المصرية علاقة أزلية ومقدسة.



وجدد عثمان، خلال حديثه أمس بالمنبر الأسبوعي لوزارة الإعلام، التأكيد أن العلاقة السودانية المصرية علاقة يجب أن تنمو وتزدهر ويسودها الاحترام وتبادل المصالح، وإن ما حدث في السابق سحابة صيف قد انقشعت، مشيرا إلى أن الاستقبال الشعبي من قبل الشعب المصري الذي وجده الرئيس السوداني ووفده المرافق له يؤكد ذلك، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).



اما بما يتعلق بالشأن الفلسطيني، القت صحيفة "الخليج" الضوء على كلمة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس البلغاري رومن راديف والتي أكد فيها مواصلة جهود تحقيق السلام من خلال العمل السياسي والدبلوماسي والمفاوضات.



وكرر عباس، الدعوة إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام الحالي، وقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة. وحث عباس على تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، تهدف لمساعدة الجانبين للتوصل إلى اتفاق سلام على أساس الشرعية الدولية، ينهي الاحتلال الاسرائيلي.



وتابع: "نود التأكيد أننا لم نرفض المفاوضات يوما إطلاقا، ونحن على استعداد للذهاب لها دائما، ولكننا في نفس الوقت لن نقبل بأي حلول تكون خارج إطار الشرعية الدولية" مضيفًا: "ما نريده هو حل الدولتين، دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود 1967، بعاصمتها القدس، تكون مفتوحة لاتباع الديانات لتمارس طقوسها بحرية، وتعيش في أمن وسلام إلى جانب دولة اسرائيل".



وفيما يخص قضية الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولاي ساركوزي، قالت صحيفة "الوطن" في تقرير لها تحت عنوان " ساركوزي في الزاوية لتلقيه دعمًا مشبوهًا من قطر وليبيا من 2007"، إن ساركوزي بات في موقف لا يحسد عليه بعد فضائح تمويل مال سياسي انتخابي تلقاه من قطر وليبيا خلال حملته الانتخابية في العام 2007.



وأوضحت الصحيفة أن ساركوزي تم ايقافه قبل إطلاق سراحه المشروط وتقييد شروط سفره، مبينة أن بذلك تكون جميع محاولاته لتجنب النهاية التي اختارها جراء قبوله الرشاوى بالفشل، وحان وقت قول القضاء لكلمته.



و بعد أقل من 24 ساعة على اتهامه رسميًا في قضية ما عرف بتمويل معمر القذافي لحملته الانتخابية الرئاسية في عام 2007، أصدر القضاء، وفق إذاعة "أر تي إل الفرنسية"، أمرًا جديدًا في إطار الرقابة القضائية على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، يقضي بمنعه من السفر إلى 4 دول، ومن مقابلة 9 أشخاص، على صلة بالتحقيقات في القضية.



وكشفت الإذاعة نقلًا عن مصادر قضائية، أن ساركوزي مُنع رسميًا من السفر إلى تونس، وليبيا، ومصر، وجنوب أفريقيا، لكنها لم تُوضح سبب منع السفر إلى هذه الدول بعينها، وإذا كان مرده الخوف من هروبه إلى دول لا ترتبط مع فرنسا باتفاقية تبادل مطلوبين.