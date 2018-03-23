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فن

الفنان المغربي رضى الجاوي يصدر "مستونى" على يوتيوب

الجمعة 23/مارس/2018 - 12:03 م
صدى البلد
نورا نبيل
أطلق الفنان المغربي رضى الجاوي، أغنيته الجديدة "مستونى"، عبر قناته الرسمية على اليوتوب، وعلى أمواج مختلف الإذاعات المغربية والعربية.

وتعد "مستوني'' ثالث سينجل في مسيرة رضى الجاوي الفنية، بعد كل من أغنية ''غير سيري بالسلامة'' التي صورها على طريقة الفيديو كليب، وأغنية و''الحب ما يشاور''، وهي من كلمات ولحن الفنانة حليمة العلوي، وتوزيع التوزيع أنس الإدريسي وماستورينغ لـ''رازيق''.

واختار رضى الجاوي في عمله الجديدة "مستوني'' كلمات سهلة ومتداولة، وحرص على مزجها بنمط موسيقى عصري ينهل من الإيقاعات الكناوية المغربية الأصيلة تماشيا مع موضوع الأغنية.

الجدير بالذكر أن رضى الجاوي يعمل مسؤول تسويق في إحدى شركات المحمول الكبرى، حاصل على شهادتي ماجستير حمل المكروفون منذ كان عمره لا يتجاوز الخمس سنوات، نظرا لاهتمام أسرته بالفن سواء عزفا أو غناء، ودخل معهد 'الكونسرفتوار' غير أن ظروف عائلية خاصة اضطرته للابتعاد عن الموسيقى لما يزيد عن عشر سنوات مما أتاح له التركيز على الدراسة والعمل، وبعد عودته من الصين قرر رضى الجاوي العودة إلى الساحة الفنية، حيث عمل رفقة صديقة العمر الفنانة حليمة العلوي على تنفيذ مجموعة من القطع الغنائية التي أصدر بعضا منها، بينما تنتظر أخرى الخروج للنور في الأشهر القليلة المقبلة.

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