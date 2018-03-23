مصرع رجل إطفاء في حريق بموقع تصوير فيلم في نيويورك

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الجمعة مقتل رجل إطفاء وإصابة آخر بجروح خطيرة أثناء محاولتهما إخماد حريق نشب في موقع تصوير فيلم في مانهاتن بمدينة نيويورك.



وذكرت قناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الحريق اندلع حوالي الساعة 11 مساء أمس (بالتوقيت المحلي) في الطابق السفلي من مبنى مكون من خمسة طوابق كان يجري فيه تصوير فيلم "مذرلس بروكلين" الذي تدور أحداثه في مدينة نيويورك خلال فترة الخمسينيات من القرن الماضي، ويشارك في تمثيله النجمان بروس ويلسون وإدوارد نورتون.



وأشارت القناة الأمريكية إلى أن إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك أعلنت - عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - السيطرة على الحريق في حوالي الساعة الثالثة إلا الثلث من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي).