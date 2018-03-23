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أخبار العالم

الكرملين: هناك المزيد من عناصر «الحرب الباردة» في العلاقات الدولية

الجمعة 23/مارس/2018 - 11:53 ص
الكرملين
الكرملين
أ ش أ
قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إنه يلاحظ أن هناك المزيد من عناصر الحرب الباردة في العلاقات الدولية.

وقال بيسكوف لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة "نحن للأسف نلاحظ المزيد والمزيد من عناصر الحرب الباردة في العلاقات الدولية"، مشيرا إلى أنه ليست كل الدول راضية عن روسيا الصاعدة وقيادة الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف "إذا قام الرئيس بوتين بتغيير الدستور، فإن هذا لن يمس بالسلطة الرئاسية"، مؤكدا أن الشيء الوحيد، الذي يسعى إليه بوتين هو ضمان الرفاهية المتزايدة لمواطني البلاد وتحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي.

في سياق متصل، لفت بيسكوف إلى أن روسيا لن تنخرط في سباق التسلح، لأن هذا لا يتماشى مع الهدف الرئيسي للرئيس بوتين، قائلا "نحن جميعا والرئيس بوتين لا نحتاج إلى سباق التسلح، وهذا ما أكده وأعلنه الرئيس بوتين".

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