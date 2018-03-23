استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم..الدولار يسجل 17.68 جنيه للبيع.. والإسترليني 24.87 للشراء..والذهب عيار 21 بـ651 جنيها للجرام

• الدولار يسجل 17.58 جنيه للشراء و 17.68 جنيه للبيع

•الريال السعودي 4.68 جنيه للشراء و4.71 جنيه للبيع

•اليورو يسجل نحو 21.67 جنيه للشراء و21.80 جنيه للبيع

•واستقرت أسعار الذهب.. وعيار "21" يسجل 651 جنيها للجرام



شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية والذهب،استقرارا خلال تعاملات اليوم،الجمعة، حيث استقر سعر الدولار في تعاملات اليوم، ليسجل متوسط سعره بالبنك المركزي المصري نحو 17.5861 جنيه للشراء و17.6828 جنيه للبيع.



وسجَّل أعلى سعر للدولار في البنك المصري الخليجي 17.62جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع،وفي بنك مصر إيران للتنمية سجل 17.61 جنيه للشراء و 17.68 جنيه للبيع ، وفي بنوك: البركة ، قناة السويس ، التجاري الدولي ، الشركة المصرفية العربية الدولية ، عودة، كريدي أجريكول ، المصرف المتحد ) نحو 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.



فيما وصل سعر الدولار ببنوك: (الاسكندرية ، المصري لتنمية الصادرات ، الاهلي اليوناني بمصر ، بلوم مصر ، العمير والاسكان ) لـ 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار ببنوك: القاهرة ، العربي الافريقي الدولي ) نحو 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.



ووصل أقل سعر للدولار ببنك مصر ، والأهلي المصري ،والزراعي المصري نحو 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع..



كما استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم، طبقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.



وبلغ سعر واليورو الأوروبي نحو 21.6784 جنيه للشراء و21.8046 جنيه للبيع و الجنيه الإسترليني نحو 24.7308 جنيه للشراء و24.8778 جنيه للبيع، والفرنك السويسري نحو 18.4521 جنيه للشراء و18.5663 جنيه للبيع، وسعر صرف 100 ين ياباني نحو 16.6930 جنيه للشراء و16.7880 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.7759 جنيه للشراء و2.7937 جنيه للبيع.



واستقر سعر صرف الجنيه مقابل العملات العربية في مستهل تعاملات اليوم، بالبنوك المصرية.



وسجل الريـال السعودي 4.68 جنيه للشراء، و4.71 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 58.67 جنيه للشراء و59.0213 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدرهم الإماراتى 4.78 جنيه للشراء و4.81 جنيه للبيع.



واستقرت أسعار الذهب، اليوم ،وسجل عيار "١٨" نحو 558 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر الجرام عيار "٢١" نحو 651 جنيهًا، وعيار "٢٤" نحو 744 جنيهًا .



وسجل سعر الجنيه الذهب 5208 جنيهات ، فيما حقق السعر العالمي للذهب نحو 1330 دولارا للأوقية.

