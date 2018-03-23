محامي الرئيس الفرنسي الأسبق: ساركوزي سيستأنف قرار وضعه تحت الرقابة القضائية

أعلن تييري هيرزوج محامي الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي اليوم الجمعة أن موكله سيستأنف قرار وضعه تحت الرقابة القضائية بعد توجيه الاتهام له في قضية شبهات التمويل الليبي لحملته للانتخابات الرئاسية في 2007.



وأوضح المحامي - في حوار اليوم الجمعة مع إذاعة "إر تي إل"- أن ساركوزي أجاب على 200 سؤال خلال فترة احتجازه يومي 20 و 21 مارس وأنه سيثبت براءته.



وتمنع الرقابة القضائية الحالية ساركوزي من الاتصال بتسع شخصيات معنية بهذا الملف بينهما اثنان من المقربين منه وهما بريس هورتوفو وزير الداخلية الأسبق خلال الفترة من يونيو 2009 إلى فبراير 2011 وكلود جيان وزير الداخلية الأسبق من فبراير 2011 لمايو 2012 بالإضافة إلى رجل الأعمال الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين الذي يقول إنه لعب دور الوسيط بين النظام الليبي وساركوزي.



كما تحظر هذه الرقابة على ساركوزي السفر لأربعة بلدان هي ليبيا ومصر وتونس وجنوب أفريقيا.