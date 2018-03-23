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أخبار العالم

القس الفلبيني سوجانوب: الضربات الجوية للجيش الفلبيني كانت السبب في هزيمة داعش

الجمعة 23/مارس/2018 - 11:56 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال القس الفلبيني، الذي اختطف من قبل مسلحون ينتمون لتنظيم "داعش" العام الماضي، إن الضربات الجوية للجيش الفلبيني كانت السبب الذي مكّن الأخير من سحق الحصار المفروض من قِبل عناصر التنظيم على مدينة مراوي جنوبي البلاد.

وأضاف القس تيريسيتو سوجانوب اليوم الجمعة - حسبما نقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية - أن مختطفيه أجبروه - إلى جانب رهائن آخرين - على جمع مسحوق متفجرات استخدمه المسلحون لصنع قنابل خلال فترة اختطافه التي بلغت 116 يومًا في مدينة مراوي ، وأضاف القس أنه كان يخشى القتل في أي وقت "الساعة القادمة أو الدقيقة القادمة"، وذلك تحت وطأة نيران الضربات الجوية والمدفعية.

يُشار إلى أن القوات الفلبينية أنقذت سوجانوب في سبتمبر الماضي قبل إنهاء الحصار الذي دام لشهور على المدينة، وخلّف وراءه أكثر من ألف و100 قتيل من المدنيين والمقاتلين.

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