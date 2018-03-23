لافروف: استفزازات لندن تدفع العلاقات مع موسكو نحو طريق مسدود

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة إن كل ما تقوم به لندن في قضية الضابط السابق سيرجي سكريبال، يبدو وكأنه استفزاز، وأن تصرفاتها تدفع بشكل متزايد العلاقات مع موسكو لطريق مسدود.



وكشف لافروف - في تصريح صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن موسكو لم تتسلم حتى الآن أي دليل من بريطانيا يثبت اتهاماتها بتسميم العقيد السابق سيرجي سكريبال العميل لأجهزتها الاستخباراتية.



وأضاف: "ما زلنا لا نرى الحقائق. وإن غياب هذا يشير إلى أن الأمر كله استفزاز، وإن التحقيق لم ينته بعد.. إنهم في لندن يحاولون بشكل محموم إجبار الحلفاء على اتخاذ خطوات تصادمية"، لافتا إلى أن "الهجوم" الراهن يهدف إلى تعميق الأزمة.