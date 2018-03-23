ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

لافروف: استفزازات لندن تدفع العلاقات مع موسكو نحو طريق مسدود

الجمعة 23/مارس/2018 - 11:56 ص
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أ ش أ
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة إن كل ما تقوم به لندن في قضية الضابط السابق سيرجي سكريبال، يبدو وكأنه استفزاز، وأن تصرفاتها تدفع بشكل متزايد العلاقات مع موسكو لطريق مسدود.

وكشف لافروف - في تصريح صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن موسكو لم تتسلم حتى الآن أي دليل من بريطانيا يثبت اتهاماتها بتسميم العقيد السابق سيرجي سكريبال العميل لأجهزتها الاستخباراتية.

وأضاف: "ما زلنا لا نرى الحقائق. وإن غياب هذا يشير إلى أن الأمر كله استفزاز، وإن التحقيق لم ينته بعد.. إنهم في لندن يحاولون بشكل محموم إجبار الحلفاء على اتخاذ خطوات تصادمية"، لافتا إلى أن "الهجوم" الراهن يهدف إلى تعميق الأزمة.

ترشيحاتنا

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة مصر والبرتغال

وفاة راكبة سودانية على طائرة الخرطوم قبل هبوطها بمطار القاهرة

تعرف على السن الأنسب للزواج على حسب برجك..العقرب في أواخر الثلاثينيات والميزان في أوائل العشرينيات

تعرف على برنامج منتخب مصر قبل مواجهة البرتغال..الليلة

أمين الفتوى يوضح حكم تقسيم صلاة قيام الليل

تكريم سميرة سعيد ودرة وزينب أسامة بحفل "Middle East Fashion Festival"

أشهر صحف إسبانيا تضع تشكيلة نارية لمباراة مصر والبرتغال بقيادة صلاح ورونالدو

محمد صلاح يتفوق تهديفيًا على كريستيانو رونالد "دوليا" قبل موقعة الليلة

أول تعليق من روسيا على تعيين بولتون مستشارًا للأمن القومي الأمريكي

أمين الفتوى يوضح الفرق بين الماء الطاهر والطهور «فيديو»

الإفتاء توضح حكم معاشرة الزوجة في فترة النفاس

30 عاما من التعاون بين واشنطن والقاهرة.. المساعدات الأمريكية لمصر بدأت عام 1946 بـ 9.3 مليون دولار.."أوباما" استخدمها كسلاح ضغط ..و"ترامب" يطلب من الكونجرس 1.3 مليار دولار دعما عسكريا لجيش المحروسة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمينة خليل بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير.. صور

علاء مبارك يهنئ أم الشهيد بمناسبة عيد الأم.. صور

شكري يبحث مع نظيرته الهندية تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية.. صور

شاهد.. جلسة تصوير جريئة لـ مي الغيطي

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة البرتغال غدًا.. صور

فيديو

شاهد .. شارع أمير الجيوش يروى تاريخ الدولة العثمانية بباب الشعرية
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم..فيديو
وفاء عامر تروي تفاصيل حوار دار بينها وبين مبارك لأول مرة.. فيديو
وفاء عامر: تلقيت تهديدات بالقتل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر والبرتغال استعدادا لكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة مصر والبرتغال استعدادا لكأس العالم ؟