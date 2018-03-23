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حوادث

الحجز على مقر "المصرى اليوم"وتحديد جلسة بيع بالمزاد ١٧ أبريل المقبل

الجمعة 23/مارس/2018 - 11:54 ص
المصري اليوم
المصري اليوم
تواجه إدارة المصرى اليوم حكما قضائيا باتا لصالح الزميل محمد معروف الصحفى بالمؤسسة بموجبه سيتم عرض محتويات المقر بالمبتديان لجلسة مزاد علنى فى ١٧ أبريل المقبل.

وقال ياسر عبد المجيد المحامي إن قرار الحجز على مقر المصرى اليوم جاء تنفيذا للحكم الصادر فى الدعوى القضائية رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٦والمؤيدة بحكم الاستئناف رقم ٨٥٧ لسنة ١٣٤قضائى ، بسبب امتناع المؤسسة عن سداد مستحقات الصحفى محمد معروف الذى تظلم من قرار الفصل التعسفى ضده فى ٢٠١٥ دون إيفاء مستحقاته .

وأكد عبدالمجيد أن الحكم جاء انتصارا لمعركة فارقة مع إدارة المصرى اليوم استمرت ثلاث سنوات من التهرب والتلاعب وعدم الوفاء بحقوق العمل.

و من جانبه قال الزميل محمد معروف إن قرار فصله جاء غير مسبب واتسم بالتعنت وغياب المعايير المهنية وفوجئت فى نهاية عام ٢٠١٥ بمنعى من أداء عملى ودخول المقر بدون سابق انذار مما اضطرنى إلى استدعاء النجدة واثبات الحالة والسير فى الإجراءات القانونية .

وأضاف معروف أنه كان ضمن مجموعة من العاملين بالمؤسسة ممن تعرضوا للفصل من الصحفيين والإداريين تقرب من ٤٠ شخصا ولم تكن المجموعة الأولى التى تعرضت للفصل.

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