طفلة فلسطينية تثير تعاطفا دوليًا بسبب الاحتلال

تعاطف الكثيرون من دول عدة مع الطفلة الفلسطينية إنعام العطار، وذلك خلال سبيلها لإجراء عملية جراحية لزرع كلية، وواجهت تعنتا من قوات الإحتلال.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن لديها الجاهزية لإجراء عملية زراعة الكلية للطفلة انعام العطار، وذلك بعد أن أظهرت نتائج الفحوصات الطبية إمكانية الزراعة، وأن الوزارة تنتظر موافقة عائلة الطفلة وخالها المتبرع لإجراء العملية.



وكانت الطفلة قد أثارت تعاطفا محليا وعالميا معها بعد رفض السلطات الاسرائيلي السماح لعائلتها بمرافقتها إلى الضفة الغربية في رحلة علاجها لزراعة كلية، فوجهت مناشدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل إحضار والدتها من غزة إلى رام الله، والذي أصر على حضور عائلتها، وتوفير الإمكانيات للتخفيف من معاناتها.

