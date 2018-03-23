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أخبار العالم

الكرملين يأسف لاستدعاء مبعوث الاتحاد الأوروبي بسبب قضية سكريبال

الجمعة 23/مارس/2018 - 11:56 ص
الكرملين
الكرملين
رويترز
عبر الكرملين اليوم الجمعة عن أسفه لقرار زعماء الاتحاد الأوروبي استدعاء مبعوث التكتل لدى موسكو في احتجاج رمزي على هجوم بغاز أعصاب على جاسوس روسي سابق وابنته في انجلترا.

وأيد قادة الاتحاد الأوروبي بريطانيا أمس الخميس في إلقاء اللوم على موسكو في الهجوم، وهو ما تنفيه موسكو بشكل قاطع.

وردا على سؤال بشأن قرار الاتحاد الأوروبي استدعاء مبعوثه، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "نأسف لذلك".

وأضاف أن هناك قرارات تتخذ بناء على افتراضات لما حدث للجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا دون دليل.

وتابع بيسكوف قائلا إن الكرملين لا يعلم على أي أساس عبر قادة الاتحاد عن تضامنهم مع بريطانيا، لأن روسيا لم تطلع على أي معلومات مباشرة تتعلق بقضية سكريبال.

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