مدير أمن الغربية يزور دارًا للمسنات في طنطا بمناسبة عيد الأم.. صور

زار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اليوم، دار مسنات "دار السعادة" بطنطا للاحتفال معهن بعيد الأم، والوقوف بجوارهن ورفع الحالة النفسية وتقديم هدايا لهن.



وهنأ مدير الأمن السيدات بعيد الأم، والتقط معهن صورا تذكارية وقدم لهن الهدايا وباقة من الورود، قائلا لهن "طلباتكم اوامر، وأي شئ نقدر عليه نعمله من أجلكم لن نتأخر فيه".



جاء ذلك بحضور اللواء ذكريا عباس حكمدار الغربية واللواء اشرف درويش مساعد مدير الامن للامن العام والعميد اشرف مرسي مدير مرور الغربية والعميد مهند ابو ليمون مأمور مرافق الغربية والعقيد حسن الديهي مدير مكتب مدير الامن والقيادات الامنية بمدرية امن الغربية.



ووجه "حسونة" للمسئولة عن الدار رسالة قال فيها "أنتِ دورك عظيم وكبير لاهتمامك بكل الأمهات فعليكِ عبء كبير وأنت أهله"، فيما أكد المسنات تأييدهن للرئيس السيسي والجيش والشرطة.