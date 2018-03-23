الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى احترام الحقوق السيادية لقبرص

دعت دول الاتحاد الأوروبي، تركيا إلى وقف جميع الأنشطة غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وتطبيع علاقاتها معها واحترام حقوقها السيادية في استكشاف مواردها الطبيعية واستغلالها وفقًا للقانون الأوروبي والقانون الدولي.



وذكرت وكالة الأنباء القبرصية أن دعوة الاتحاد الأوروبي أتت في توصياته النهائية الرسمية لاجتماع الربيع للمجلس الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي.



أما فيما يتعلق بالجنديين اليونانيين اللذين تحتجزهما تركيا، فجاء في مسودة الاتحاد النهائية "يدين المجلس الأوروبي بشدة تصرفات تركيا المستمرة وغير القانونية في شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة ويؤكد تضامنه الكامل مع قبرص واليونان".



من جهته، أعرب المجلس الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز مواطني الاتحاد الأوروبي في تركيا، بما في ذلك الجنديين اليونانيين، ودعا إلى حل سريع وإيجابي لهذه القضايا في حوار مع الدول الأعضاء.



جدير بالذكر أن جنديين يونانيين دخلا الأراضي التركية فيما كانا يقومان بدورية على الحدود واحتجزتهما تركيا بتهمة دخول منطقة تركية عسكرية محظورة.