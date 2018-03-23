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المصريين الأحرار يجوب القرى والنجوع بالإسكندرية بحملة دافع عن بلدك..صور

الجمعة 23/مارس/2018 - 12:02 م
الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار
أمينة الدسوقى
تواصل أمانة حزب "المصريين الأحرار" بالإسكندرية فعاليات حملة «دافع عن بلدك» التي أطلقها الحزب لحث المواطنين على المشاركة الفاعلة والإيجابية والنزول أمام صناديق اقتراع الانتخابات الرئاسية.

كما قامت قيادات الحزب غرب الإسكندرية بجولة داخل القري والنجوع لحث المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات والإجابة عن جميع استفساراتهم ومن الأماكن التي تم زيارتها قرى النهضة وكينج مريوط والهوارية والبنجر.

وقال خالد العزومي رئيس قطاع غرب الإسكندرية، لحزب المصريين الأحرار، إن دورنا في الحملة توصيل أهمية المشاركة في الانتخابات للمواطن البسيط لأنه واجب وطني لدعم الدوله المصريه واستكمال نجاح التجربة الديمقراطية.

وأضاف العزومي، :"أننا لا نريد العودة إلى الوراء وتكاسل المواطنين عن المشاركة يخدم مصالح المتآمرين".
المصريين الأحرار يجوب القرى والنجوع بالإسكندرية بحملة دافع عن بلدك..صور
المصريين الأحرار يجوب القرى والنجوع بالإسكندرية بحملة دافع عن بلدك..صور
المصريين الأحرار يجوب القرى والنجوع بالإسكندرية بحملة دافع عن بلدك..صور

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