محمد صلاح يلهم طفلًا إنجليزيًا.. "سجد" بعد تسجيله هدفًا

رصد مقطع فيديو، جرى تداوله بشكل كبير على الشبكات الاجتماعية، طفلا إنجليزيا يقلّد النجم محمد صلاح في طريقة احتفاله بالهدف.



ويظهر في الفيديو الطفل وهو يتأهب لركلة جزاء على هامش إحدى الفعاليات الخيرية التي أقيمت في ملعب "ستامفورد بريدج" معقل نادي تشيلسي.



وبعدما نجح في تسجيل الهدف، "سجد" الطفل اقتداء بنجم ليفربول صلاح، الذي عادة ما يسجد بعد تسجيله هدفا ما.



وآخر مرة سجد فيها صلاح، كانت حين سجل هدفا على واتفورد، السبت الماضي، في المرحلة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



من جانب آخر، أكدت صحيفة "تيلجراف" أن نادي ليفربول الإنجليزي لن يستغني عن نجمه المصري محمد صلاح تحت أي ظرف كان، وذلك على الرغم من صعوبة تلك المهمة وسط التألق اللافت لنجم الفريق.



ورفعت أهداف صلاح الـ36 في موسمه الأول مع ليفربول، مكانته على الصعيد العالمي، وقادت لتنبؤات بأن رحيله لأحد عمالقة أوروبا مثل ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين، مسألة وقت لا أكثر.



