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أخبار العالم

الشرطة البريطانية تتحرى أمر صندوق مريب في لندن

الجمعة 23/مارس/2018 - 11:56 ص
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
رويترز
قالت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة إنها تحقق في بلاغات عن صندوق مريب في مدينة لندن وإنها فرضت طوقا أمنيا قرب مبنى يعرف باسم جيركين.

وقالت شرطة مدينة لندن في تغريدة على تويتر "فرضنا طوقا أمنيا حول سانت ماري أكس بسبب بلاغ عن لفافة مريبة (صندوق) في شارع بيري تلقيناه الساعة 8.56 صباحا ".

وعنوان مبنى جيركين هو 30 شارع سانت ماري أكس.

وأضافت الشرطة "طلبنا من الناس تجنب المنطقة ريثما نتعامل مع الأمر وطلبنا من الموجودين في المباني القريبة إتباع الإجراءات الداخلية الخاصة بكل مبنى".

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