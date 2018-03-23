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برلمان

دعم مصر يدعو أبناء قنا للمشاركة الإيجابية لاستكمال بناء الوطن

الجمعة 23/مارس/2018 - 12:08 م
مؤتمر دعم السيسي
مؤتمر دعم السيسي
شهدت الساحة الشعبية بمركز نجع حمادى فى محافظة قنا، أمس، مؤتمرا جماهيريا دعا إليه ائتلاف دعم مصر لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الذي كفله لهم الدستور.

حضر المؤتمر النائب طاهر أبو زيد النائب الأول لرئيس ائتلاف دعم مصر والنائب محمد الغول عضو ائتلاف دعم مصر ونائب مركز نجع حمادى وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية وعائلات وشباب محافظة قنا.

وأثناء كلمته فى المؤتمر، قال طاهر أبو زيد النائب الأول لرئيس ائتلاف دعم مصر، إن المرحلة المقبلة من عمر الوطن تتطلب مزيدا من الوعي الجماهيري بما حققته مصر وما تطمح إلى تحقيقه في المستقبل، مؤكدا أن نزول المواطنين للمشاركة الإيجابية ترجمة حقيقية لوعيهم بقضايا وطنهم وأنهم في القلب منها.

من جانبه، استعرض النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهم اﻹنجازات التى طرأت على مصر خلال الأربع سنوات الماضية، سواء فيما يتعلق بالداخل من مشروعات القومية والتنموية الكبرى، بما يحقق نهضة البلاد، أو بالخارج واستعادة مصر لمكانتها الإقليمية والعالمية.

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