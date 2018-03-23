ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر..فيديو

الجمعة 23/مارس/2018 - 12:04 م
أرشيفية
أرشيفية
نورا المري
ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة اليوم، من الجامع الأزهر بالقاهرة، بحضور قيادات وزارة الأوقاف وشيوخ الأزهر.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بعنوان "الإيجابية"، وأكدت على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأكدت الوزارة أنها تثق فى سعة أفق أئمتها العلمى والفكرى وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

ترشيحاتنا

شاهد.. مي كساب تقبل تحدي "هنيدي" وتنشر صورة بطاقتها

شاهد .. شارع أمير الجيوش يروى تاريخ الدولة العثمانية بباب الشعرية

العثور على منحوتات صخرية فنية في صحراء السعودية

الجزيرة تحرض على الإرهاب في مصر بهذا السؤال على "تويتر"‏

شاهد.. توقيع التوأم رسميًا للمصري للموسم الرابع على التوالي.. صور

تعرف على السن الأنسب للزواج على حسب برجك..العقرب في أواخر الثلاثينيات والميزان في أوائل العشرينيات

الفالح: السعودية لديها خيارات إذا أحجمت أمريكا عن صفقة طاقة نووية

9 أسباب تجعلك تتناول الفستق يوميا

"عكاظ" السعودية: إدراج قطر لكيانات على قوائم الإرهاب اعتراف باحتضانها للإرهاب

مصادر أمريكية تكشف عن مفاجأة بخصوص صفقة الصواريخ السعودية

"فوضناك"..حملة إلكترونية بغزة لدعم الرئيس الفلسطيني..صور

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمينة خليل بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير.. صور

علاء مبارك يهنئ أم الشهيد بمناسبة عيد الأم.. صور

شكري يبحث مع نظيرته الهندية تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية.. صور

شاهد.. جلسة تصوير جريئة لـ مي الغيطي

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة البرتغال غدًا.. صور

فيديو

شاهد .. شارع أمير الجيوش يروى تاريخ الدولة العثمانية بباب الشعرية
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم..فيديو
وفاء عامر تروي تفاصيل حوار دار بينها وبين مبارك لأول مرة.. فيديو
وفاء عامر: تلقيت تهديدات بالقتل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر والبرتغال استعدادا لكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة مصر والبرتغال استعدادا لكأس العالم ؟