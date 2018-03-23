التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر..فيديو

ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة اليوم، من الجامع الأزهر بالقاهرة، بحضور قيادات وزارة الأوقاف وشيوخ الأزهر.



وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بعنوان "الإيجابية"، وأكدت على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.



وأكدت الوزارة أنها تثق فى سعة أفق أئمتها العلمى والفكرى وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.