برلماني بالفيوم: السيسي رجل الإنجاز والإعجاز.. فيديو

أكد المهندس ممدوح الحسينى، عضو مجلس النواب بدائرة مركز سنورس بالفيوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رجل الانجاز والاعجاز والانقاذ، رجل الانقاذ لان الله سبحانه وتعالى أرسله لمصر حتى ينقذها من الضياع .



جاء ذلك فى أحدى المؤتمرات الشعبية التى عقدها أهالى وعب قرية منشاة السادات بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، والذى أقيم على ضفاف بحيرة قارون بالفيوم، بالتنسيق مع بيت العائلة المصرية بالفيوم، وبحضور القمص الدكتور روفائيل سامى الامين العام لبيت العائلة المصرية وأ. حمدى أبو طالب عضو اللجنة العليا لبيت العائلة المصرية بالفيوم ونواب البرلمان وأهالى قرى السادات وسنورس.

