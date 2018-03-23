ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فكر دينى

مبروك عطية: «مينفعش نقول اللهم بلغنا رمضان واحنا بنعك في الدين».. فيديو

الجمعة 23/مارس/2018 - 11:23 م
الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي
محمد شحتة
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إنه سيعمل الفترة المقبلة على أن تكون حلقاته من برنامج "كلمة السر" على فضائية "ام بى سى مصر" غنية بالمعلومات والأحكام الدينية المتعلقة بشهر رمضان المعظم.

وأضاف عطية، فى لقائه على فضائية "ام بى سى مصر"، أنه لا يصح أن ندعوا الله بدعاء "اللهم بلغنا رمضان" ونحن لم نستعد له ولم نعرف أحكام الصيام، قائلا: "مينفعش نقول اللهم بلغنا رمضان واحنا بنعك فى الدين".

وأشار إلى أنه يجب أن نستعد لرمضان بالكفاية المالية حتى لا نسأل الناس فيه، وما يحرم على الصائم فعله وما يستحب وما يندب له.

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد ينقذ هدفا محققا من البرتغال .. فيديو

خطيب المسجد النبوي : أمران تنجو بهما من وحشة وعذاب القبر

محمود الشحات أنور لـ «صدى البلد»: هذه شروطي في القراءة بالمأتم والمناسبات

شاهد.. هجوم من الجماهير لالتقاط الصور مع محمد صلاح قبل ودية مصر والبرتغال

رونالدو يسجل هدف التعادل للبرتغال أمام منتخب مصر.. فيديو

معلق شهير لـ"ودية" منتخب مصر والبرتغال .. الليلة

منتخب مصر الأوليمبي ينهى الشوط الأول بالتقدم على السعودية بثنائية

رجل يجلد زوجته 100 جلدة عقوبة الخيانة.. فيديو

كرستيانو رونالدو يسجل هدف الفوز في مرمى منتخب مصر.. فيديو

شاهد.. تكريم محمد صلاح وكرستيانو رونالدو قبل مواجهة مصر والبرتغال

مصر والبرتغال .. صلاح يتفوق على "رونالدو" في 60 دقيقة .. فيديو

انتقادات لاذعة لكارمن سليمان بسبب صورة.. والجمهور: "دي مش أخلاقك"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة متألقة لـ «ميجان ميركل» في أيرلندا الشمالية.. صور

عمرو دياب يفتتح حفله بالجامعة الأمريكية .. صور

«الكروشيه» تعود في ملابس الصيف.. صور

«حكيم» يشعل إستاد القاهرة بـ«أبو الرجولة» لدعم «السيسي» بحضور «أبوالعينين».. صور

منزل الشاعر أحمد رامي يتحول إلى "كوم تراب" بعد هدمه.. صور

فيديو

«إن غاب القط العب يا فار».. رونالدو يستغل خروج «صلاح» لقيادة البرتغال للفوز على المنتخب.. فيديو
ميخائيل شمعون فى حواره لـ "صدى البلد" يكشف عن موضة صيف 2018
رونالدو يقود البرتغال للفوز على مصر ودياً.. فيديو
كرستيانو رونالدو يسجل هدف الفوز في مرمى منتخب مصر.. فيديو
رونالدو يسجل هدف التعادل للبرتغال أمام منتخب مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر والبرتغال استعدادا لكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة مصر والبرتغال استعدادا لكأس العالم ؟