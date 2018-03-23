مبروك عطية: «مينفعش نقول اللهم بلغنا رمضان واحنا بنعك في الدين».. فيديو

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إنه سيعمل الفترة المقبلة على أن تكون حلقاته من برنامج "كلمة السر" على فضائية "ام بى سى مصر" غنية بالمعلومات والأحكام الدينية المتعلقة بشهر رمضان المعظم.



وأضاف عطية، فى لقائه على فضائية "ام بى سى مصر"، أنه لا يصح أن ندعوا الله بدعاء "اللهم بلغنا رمضان" ونحن لم نستعد له ولم نعرف أحكام الصيام، قائلا: "مينفعش نقول اللهم بلغنا رمضان واحنا بنعك فى الدين".



وأشار إلى أنه يجب أن نستعد لرمضان بالكفاية المالية حتى لا نسأل الناس فيه، وما يحرم على الصائم فعله وما يستحب وما يندب له.