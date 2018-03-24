المخاوف من حرب تجارية تدفع أسعار المعادن إلى أدنى مستوياتها في بضعة أشهر

هبطت أسعار المعادن الصناعية الجمعة إلى أدنى مستوياتها في بضعة أشهر مع تصاعد خطر حرب تجارية عالمية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية على سلع صينية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار.



ويخطط ترامب لفرض تلك الرسوم بسبب ما يقول إنه اختلاس للملكية الفكرية الأمريكية، لكنه لن يفعل ذلك إلا بعد فترة تشاور 30 يوما تبدأ حال نشر قائمة بالمنتجات.



وأثارت التوترات المتزايدة حالة من الذعر في الأسواق المالية مع توقع المستثمرين عواقب وخيمة إذا بدأ أكبر اقتصادين في العالم في إقامة حواجز تجارية.



وهبطت أسعار النحاس والألومنيوم والزنك في سوق لندن إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف ديسمبر كانون الأول، بينما تراجع النحاس في بورصة شنغهاي إلى مستويات لم يشهدها منذ منتصف 2017، لكنه قلص بعض خسائره قرب نهاية جلسة التداول في آسيا.



وأغلقت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.5 بالمئة عند 6660 دولارا للطن، بعد أن هوت إلى أدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر كانون الأول عند 6623.50 دولار.



وقالت وزارة التجارة الصينية إن بكين تخطط لإجراءات ضد واردات أمريكية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، للرد على الرسوم الأمريكية على واردات الصلب والالومنيوم الصينية.



وامتدت موجة المبيعات إلى النيكل والزنك، وهما مكونان في صناعة الصلب. وأنهت عقود النيكل جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن منخفضة 1.8 في المئة إلى 12950 دولارا للطن بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ أوائل فبراير، في حين أغلقت عقود الزنك منخفضة 0.5 بالمئة إلى 3217 دولارا للطن بعد أن هبطت لأدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر.



وأغلقت عقود الألومنيوم منخفضة 1.2 بالمئة عند 2050.50 دولار للطن بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.



وهبطت عقود الرصاص 1.1 بالمئة لتغلق عند 2341 دولار للطن بينما تراجعت عقود القصدير 0.5 بالمئة إلى 20750 دولارا للطن.