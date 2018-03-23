بمشاركة نواب وفنانين .. متحدث البرلمان ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي بشبرا الخيمة.. «حسب الله»: المشاركة الانتخابية تكريم لمصر والشهداء.. ومرتضى منصور : «أنا بطبل لمصر لكن الإخوان بيطبلوا للدولار»

«متحدث البرلمان»:

المصريون سيفاجأون الجميع بمشاركتهم القوية في الانتخابات

المشاركة في الانتخابات تكريم لمصر والشهداء

برلماني بمؤتمر دعم السيسي: الشعب لن يسمح باختطاف الوطن

«أبو زيد»: «عام» الإخوان مرَّ وكأنه «قرن»

أحمد بدير: الولاية الثانية للسيسي أعوام جني الثمار

مرتضى منصور: «أنا بطبل لمصر لكن الإخوان بيطبلوا للدولار»

نظم النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان وعضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، مؤتمرا حاشدا بميدان المؤسسة بشبرا لدعم الرئيس السيسي وحث المواطنين على المشاركة الانتخابية، وذلك بحضور عدد من السياسيين والبرلمانيين والفنانين منهم النائب طاهر ابو زيد، والنائب مرتضى منصور والفنان احمد بدير والعديد من الشخصيات العامة.وقال النائب صلاح حسب الله، إن المصريين سيفاجؤن الجميع من خلال مشاركتهم القوية فى الانتخابات الرئاسية لافتا الى أن خروج المصريين يعد رسالة وأقوى رد على الادعاءات الخارجية.وتابع "حسب الله" خلال كلمته بالمؤتمر ان "الشعب لم يهتم سوي بحب الوطن فضلا عن استعدادهم للخروج فى حال حاجة البلد إليهم".وأشاد النائب بالمشاركة القوية المصرين بالخارج فى انتخابات الرئاسة، قائلا ان المصري مرتبط بحبل سرى بوطنه مثل الجنين المتربط بامه. واشار الى ان دور الناخب هو المشاركة بقوة فى هذا الاستحقاق الدستورى قائلا :" كلنا مسؤلين عن الوطن".في سياق متصل قال المتحدث الرسمي باسم البرلمان، إن مؤتمر دعم الرئيس بشبرا الخيمة يحمل مسؤولية كبيرة لأهالى القليبوبية بأن تتصدر قائمة المحافظات الأكثر مشاركة فى الانتخابات.وتابع حسب الله أن الشعب لا يتحمل اهتزاز الدولة المصرية، لافتا إلى أن المشاركة ستكون لدعم مصر وليس فقط دعم الرئيس السيسي فضلا عن تكريم لكل نقطة دم سالت من أبطال سيناء من الجيش والشرطة التي تواجه الإرهاب.وأضاف النائب ان مشاركة المواطنين ايام الانتخابات للادلاء بأصواتهم يعد أقل تكريم للشهداء ومصر.بدوره قال النائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري لايمكن ان يترك وطنه يختطف منه، لذلك سيقوم المواطنين بالمشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية والتى تبدأ يوم الاثنين وتستمر ثلاث ايام.واكد الفيومى خلال كلمته بمؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفنرة رئاسية ثانية، أن الشعب المصري سباق دائما كما انه اكثر حضارة من اى دولة اخرى مهما كان تقدمها حيث ان مصر صاحبة 7 ألف سنة حضارة.واشار النائب إلى قوة الشعب المصري وتماسكه فضلا عن دعمه لاستقرار بلده والإلقاء على الأمن والأمان به وذلك من خلال مشاركته فى الانتخابات.من جانبه قال النائب طاهر ابو زيد، عضو مجلس النواب، ان اليوم يعد اخر فاعليات حملات دعم الرئيس السيسي لفترة ثانية، لافتا إلى أن المشروعات القومية تم إنشاؤها بوطنية شديدة فى فترة الرئيس السيسي.وتابع "ابو زيد" خلال كلمته بمؤتمر دعم الرئيس، أن مصر كانت على حافة الهاوية، وخاصة خلال فترة حكم الإخوان لمدة عام والذي مر على مصر وكأنه 100 عام، لافتا إلى أن السيسي تولى المسؤلية بعد ثورتين.وأضاف النائب ان الشعب المصري تأكد من صدق الرئيس السيسي، قائلا: "الإصلاح الاقتصادي كان بمثابة الدواء المر الذي قبل الشعب شربه لأنه يثق فى السيسي".وأشار إلى أن الشعب المصري عليه الاحتشاد فى الانتخابات لأنه بعد واجب واطنى، مشيدا بدور المصريين بالخارج على مشاركتهم بالانتخابات.في سياق متصل، قال الفنان أحمد بدير، إن "كلنا معاك من أجل" دليل على حب المواطنين، لافتا إلى ان مصر كانت على مشارف الدخول فى نفق مظلم.وأكد "بدير" خلال المؤتمر، ان المصريين بالخارج اثبتوا حبهم لمصر ووطنهم، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي تسلم رئاسة مصر وهى كمنزل منهار.ولفت"بدير" إلى أن الرئيس السيسي أنجز الكثير من المشروعات والانجازات لافتا إلى أن الفترة الرئاسية الثانية ستكون 4 سنوات حتى الثمار.وأكد أن مصر فى بال الشعب وداخل نبضهم، مطالبا بضرورة وجود طوابير تمام اللجان الانتخابية حتى تكون الدول التى تريد السوء بمصر انتا بعيدها.فيما قال النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، إن شبرا الخيمة تعد مركز للبطولات، لافتا إلى ان مصر تعرضت لمخاطر كثيرة غير أنها باقية وصامدة امام كل ذلك.وتابع منصور خلال كلمته فى مؤتمر دعم الرئيس السيسي لفترة ثانية انه لن تستطيع اى دولة الصمود أمام التحديات التى مرت بها مصر.وأضاف النائب: "اعرف محمد مرسي من زمان ومرسي راجل عبيط ومكتب الارشاد هو ما كان يدير البلاد"، ووجه حديثه لجماعة الإخوان الارهابية قائلا: "انا بطبل لمصر.. وانتو بطبلوا للدولار ولحذاء موزة".وتابع منصور أن الرئيس السيسي حمي الشعب المصري من جماعة الاخوان الارهابية، مؤكدا أن الشعب امام عصابة اجرامية تحاول هدم الدولة.وأضاف النائب أنه خلال ثورة 25 يناير، لم يكن هناك امان فى مصر، لافتا إلى أن الاستقرار عاد على يد الجيش والشرطة، كما أن المشاركة فى الانتخابات، دليل قوى للدول الخارجية يتم 30 يونيو ثورة حقيقية.وفي الختام، كرم مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ثانية بشبرا الخيمة عدد من أهالى شهداء القوات المسلحة والشرطة من بينهم النقيب سيد على السيد محمد ومحمود سيد فرحات.وقال النائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمي للبرلمان خلال مؤتمر دعم السيسي بشبرا الخيمة، إن هذا التكريم يأتى تقديرا لكل قطرة دم سالت من أبطال القوات المسلحة.