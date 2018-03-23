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الحكومة الأمريكية تنجو من الإغلاق بعد تصديق الرئيس على قانون الموازنة.. وترامب ينتقد الكونجرس ويهدد : آخر مرة أوقع فيها على قانون كهذا

الجمعة 23/مارس/2018 - 11:20 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أحمد محرم
  • الموازنة الأمريكية الجديدة تبلغ 1.3 تريليون دولار
  • اعتبارات الأمن القومي تضطر ترامب للتوقيع على القانون رغم عدم رضاه
  • ترامب هدد بالاعتراض على مشروع القانون قبل ساعات من التصديق عليه

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع اليوم على مشروع قانون الموازنة بقيمة 1.3 تريليون دولار، للحفاظ على استمرار عمل الحكومة وتجنب إغلاقها، وإن كان قد انتقد الكونجرس بسبب تمريره لمشروع القانون.

وقال ترامب إنه غير راض عن قانون الموازنة، لكنه اضطر لتوقيعه لتلبية احتياجات الأمن القومي، موضحًا "هناك الكثير من الأمور التي لا ترضيني في هذا القانون. هناك الكثير من البنود التي يجب ألا تكون موجودة فيه، لكننا اضطررنا للموافقة عليه من أجل بناء جيشنا".

وحذر ترامب من أن هذه هي المرة الأخيرة التي سيوقع فيها مشروع موازنة كهذا، معربًا عن أسفه "للموقف السخيف" الذي وقع الأسبوع الماضي، عندما تمت صياغة مشروع القانون على عجل ولم يُتح لأعضاء الكونجرس وقتًا كافيًا لدراسته.

وطالب ترامب الكونجرس بمنحه حق الاعتراض على مشاريع قوانين موازنات المؤسسات الحكومية، وهو ما طالب به أيضًا رؤساء أمريكيون سابقون.

وكان ترامب قد هدد قبل ساعات من توقيعه على قانون الموازنة بالاعتراض عليه، بسبب عدم التوصل إلى حل للخلاف حول برنامج (العمل المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة - داكا)، وكذلك الخلاف حول المبلغ المخصص لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وكتب ترامب على حسابه بموقع "تويتر": "أدرس الاعتراض على مشروع قانون الموازنة الشاملة لأن الديمقراطيين تخلوا عن أكثر من 800 ألف من المستفيدين من برنامج داكا، ولأن تمويل جدار الحدود البالغ الأهمية لدفاعنا الوطني ناقص".

ونقل موقع "ماركت ووتش" عن مصادر مطلعة وتقارير صحفية أنه تم تخصيص 1.57 مليار دولار لبند تأمين الحدود، بخلاف رغبة ترامب الذي أراد تخصيص مبلغ أكبر من أجل تشييد الجدار الحدودي مع المكسيك.

كما تم تخصيص 2.8 مليار دولار لمكافحة وعلاج إدمان الأفيون، و10 مليارات دولار لتمويل البنية التحتية، منها 600 مليون دولار لمد طرق سريعة جديدة.

وتم تخصيص 307 مليون دولار - وهو أكبر من المبلغ الذي طلبه ترامب - لمكافحة هجمات إلكترونية روسية محتملة خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، و380 مليون دولار توزَع على الولايات لتأمين منظومات الانتخاب الإلكترونية.

وتم تخصيص 1.34 مليار دولار للإنفاق على أبحاث التعداد السكاني، استعدادًا للمسح السكاني المقرر إجراؤه عام 2020.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أُغلقت في 20 يناير الماضي، بسبب رفض مجلس الشيوخ تمرير قانون الموازنة، ثم عادت إلى العمل في 23 يناير، بعد إقرار الكونجرس مشروع الموازنة.

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