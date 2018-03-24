ميخائيل شمعون فى حواره لـ "صدى البلد" يكشف عن موضة صيف 2018

فى البداية.. ما رأيك فى مهرجان "Middle East Fashion؟

ماذا عن مشاركتك فى المهرجان؟

ما أبرز الألوان لصيف 2018؟

أكد مصمم الأزياء ميخائيل شمعون اللبنانى، أن تكريمه فى مهرجان، "Middle East Fashion"، والذي يقام لأول مرة على أرض مصر بمشاركة 6 مصممين من 6 دول بالشرق الأوسط، يعتبر من أفضل التكريمات التى حصل عليها فى الفترة الأخيرة وميثاق شرف بالنسبة له التواجد فى مصر.يعد واحدا من أبرز المهرجانات التى تحسب لمصر، فله أهمية كبيرة وصدي ضخم فى العالم بأكملة، خاصة أن مهرجان يقام لأول مرة فى مصر، كما أن تواجد مجموعة من الدول فى المهرجان يدل على أن هناك ألفة بين الدول وبعضها البعض.بالتأكيد تواجدى يزيدنى خبرة فى مجال الموضة، نظرا لحاجتى لخبرة واسعة فى مجال الأزياء والفاشون، ويساعد على تبادل الخبرات ويزيد من النجاح لأى مصمم أزياء فى العالم كله، نظرا لأنه يمنح فرصة لنا لتبادل الخبرات ووجهات النظر والإطلاع على كافة الآراء.صيف ألوان 2018 يتواجد به الكثير من الألوان، وعلى رأسها الأخضر والأصفر والأزرق.