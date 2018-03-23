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محافظات

«العمدة عزة» تدعو المرأة المصرية للمشاركة الإيجابية في الانتخابات.. فيديو

الجمعة 23/مارس/2018 - 11:30 م
المهندسة عزة عبد
المهندسة عزة عبد الحميد عمدة بمحافظة كفر الشيخ
محمود زيدان
دعت المهندسة عزة عبد الحميد، أول سيدة عمدة بمحافظة كفر الشيخ، أبناء المحافظة، إلى المشاركة الإيجابية في اختيار المرشح الرئاسي الذي يرغبون في انتخابه بكل حرية، مشيرة إلى أن هذا سوف يثبت للعالم كله بأن الشعب المصري متحضر.

ووجهت العمدة عزة، رسالة إلى سيدات مصر، بضرورة النزول والانتخاب قائلة: "لازم الست يكون لها كيان ولها وجود"، مؤكدة أن صوت المرأة في الانتخابات مهم جدًا، ولابد أن يكون لهن مشاركة إيجابية في الاستحقاق الرئاسي.

وأكدت على أهمية مشاركة الشباب والرجال والمرأة في هذه الانتخابات حتى نختار رئيسًا يمثل مصر في كافة المحافل الدولية.

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