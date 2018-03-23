عبور 676 فلسطينيا عن طريق معبر رفح

سمحت مصر بفتح معبر رفح البري اليوم الجمعة في الاتجاهين بصفة استثنائية لسفر الحالات الانسانية من طلاب ومرضى وأصحاب الاقامات في الدول العربية والاوربية، وبلغ عدد المسافرين عن طريق معبر رفح البري في الاتجاهين 676 فلسطينيا.



وقالت المصادر، إنه وصل بالفعل 7 حافلات تقل مسافرين من قطاع غزة وقد بلغ اجمالي عدد المسافرين 676 فردا من الحالات الإنسانية والمرضي.



وأضافت أن مصر سمحت بإدخال شاحنتين محملتين بالبضائع من الجانب المصري إلى قطاع غزة.

