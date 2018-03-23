المئات أمام شاشات العرض بالوادي الجديد لمتابعة مباراة مصر والبرتغال



واكتظت الميادين بالمواطنين أمام الشاشات خاصة أمام الممشي السياحي بمدينة الخارجة حيث تترقب الجماهير المصرية المباراة، حيث نجح منتخب البرتغال في تسجيل هدف التقدم في مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم وذلك لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي على استاد لاتس جران مدينة زيورخ السويسرية.



يذكر أن هذه المباراة الودية تعد الأولي قبل انطلاق مباريات كاس العالم يعقبها مباراة أخرى أمام اليونان.



احتشد المئات من المواطنين بالوادي الجديد مساء اليوم، أمام شاشات العرض بالميادين، لمتابعة المباراة الودية بين مصر والبرتغال.