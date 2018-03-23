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أخبار العالم

الجيش اليمني : الأيام القادمة ستكون مليئة بالانتصارات الكبيرة

الجمعة 23/مارس/2018 - 11:20 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
أ ش أ
وعد الجيش اليمني بمفاجآت وانتصارات كبيرة في الأيام القادمة لاستكمال تحرير محافظة الجوف، (شمالي شرق اليمن)، على وقع التقدم الميداني المستمر الذي يحققه هناك، بإسناد من التحالف العربي.

قال قائد اللواء 22 مشاة العميد عبده المخلافي - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة - "إن الأيام القادمة سوف تكون مليئة بالمفاجآت والانتصارات الكبيرة"، واصفًا التقدم الذي حققه الجيش الوطني في مديرية برط العنان بـ "الكبير والاستراتيجي"، نظرًا لمحاذاة هذه المديرية في الجوف لمحافظة صعدة المعقل الرئيس لمليشيات الحوثي الانقلابية، وتعتبر ذات أهمية كبيرة لها.

أشار المخلافي، إلى أن استكمال السيطرة على مديرية برط العنان، يعني الوصول إلى محافظة صعدة، بالإضافة إلى أنه سيتم قطع خط الإمداد للمحور الشرقي المؤدي إلى جبهة العقبة.

وكانت الفرق الهندسية للجيش اليمني، نزعت عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في محيط موقع معسكر طيبة الاسم في برط العنان، قبل فرارها، وفككت أكثر من 80 لغم أرضي وعبوة ناسفة.

يذكر أن الجيش اليمني، يفرض سيطرته حاليًا على أكثر من 85% من المساحة الإجمالية لمحافظة الجوف، ويسعى إلى استكمال تحرير المحافظة لفتح جبهة جديدة باتجاه معقل الحوثيين الرئيسي في محافظة صعدة من مديرية برط العنان المحاذية لها، والتقدم شمالًا باتجاه عمران البوابة الشمالية للعاصمة صنعاء.

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