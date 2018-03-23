ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مليون و173 ألف دولار من اليابان لدعم مشروعات بالسودان

الجمعة 23/مارس/2018 - 11:21 م
سفير اليابانى شينجي
سفير اليابانى شينجي أوراباياشي بالسودان
أ ش أ
أعلن سفير دولة اليابان لدى الخرطوم شينجي أوراباياشي، أن بلاده خصصت مبلغ مليون و173 ألف دولار أمريكي؛ لدعم مشاريع منظمة الهجرة الدولية في السودان، منوها بأنه سيتم تخصيص مبلغ 600 ألف دولار أمريكي من المنحة لدعم مشاريع إعادة الدمج في ولايتي شمال وجنوب دارفور.

وقال السفير الياباني - في تصريحات صحفية - إن تم تخصيص 573 ألف دولار أمريكي لدعم مشاريع التنمية وتحقيق الاستقرار المجتمعي في غرب كردفان.. موضحا أن تلك الأموال ستمكن من إعادة دمج المشردين داخليا والسودانيين العائدين عبر الحدود من البلدان المجاورة مثل تشاد وأفريقيا الوسطى وذلك عبر تحسين الوصول للخدمات الأساسية وتنمية البنى التحتية وتوفير فرص العمل.

وأضاف أوراباياشي أن الدعم يستهدف مشروع التنمية الإنسانية في غرب كردفان، بحيث تخصص الأموال لدعم لاجئي جنوب السودان والنازحين والمجتمع المُضيف..

وتابع قائلا "أعتقد أن هذين المشروعين يهدفان إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية ويساعدان اللاجئين والنازحين على العيش بكرامة، فضلا عن تعزيز اعتمادهم على الذات".

ترشيحاتنا

رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: العملية العسكرية بسيناء انتهت وتنطلق التنمية.. فيديو

شاهد..محمد الشناوي يخطئ وكرستيانو يرد بلقطة مهارية

المنتخب الأوليمبي يتغلب على السعودية وديا 3/ 2

مصر والبرتغال .. صلاح يتفوق على "رونالدو" في 60 دقيقة .. فيديو

شاهد.. تكريم محمد صلاح وكرستيانو رونالدو قبل مواجهة مصر والبرتغال

تعرف على تشكيل منتخب مصر أمام البرتغال

شاهد.. منة فضالي تشعل السوشيال ميديا بهذه الصور

مصر والبرتغال .. 30 دقيقة نارية .. وعبدالله السعيد ينقذ هدفا محققا من "رونالدو".. فيديو

"كوبر" يستبعد عصام الحضري من قائمة "ودية" البرتغال

شاهد... "فيفا" يوجه رسالة لمصر عقب "ثنائية" ارواجواي أمام التشيك

«نصر سالم» يوضح سبب زيارة «السيسي» إلى سيناء.. فيديو

تشكيلة المنتخب الأولمبي أمام السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة متألقة لـ «ميجان ميركل» في أيرلندا الشمالية.. صور

عمرو دياب يفتتح حفله بالجامعة الأمريكية .. صور

«الكروشيه» تعود في ملابس الصيف.. صور

«حكيم» يشعل إستاد القاهرة بـ«أبو الرجولة» لدعم «السيسي» بحضور «أبوالعينين».. صور

منزل الشاعر أحمد رامي يتحول إلى "كوم تراب" بعد هدمه.. صور

فيديو

«إن غاب القط العب يا فار».. رونالدو يستغل خروج «صلاح» لقيادة البرتغال للفوز على المنتخب.. فيديو
ميخائيل شمعون فى حواره لـ "صدى البلد" يكشف عن موضة صيف 2018
رونالدو يقود البرتغال للفوز على مصر ودياً.. فيديو
كرستيانو رونالدو يسجل هدف الفوز في مرمى منتخب مصر.. فيديو
رونالدو يسجل هدف التعادل للبرتغال أمام منتخب مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر والبرتغال استعدادا لكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة مصر والبرتغال استعدادا لكأس العالم ؟