مليون و173 ألف دولار من اليابان لدعم مشروعات بالسودان

أعلن سفير دولة اليابان لدى الخرطوم شينجي أوراباياشي، أن بلاده خصصت مبلغ مليون و173 ألف دولار أمريكي؛ لدعم مشاريع منظمة الهجرة الدولية في السودان، منوها بأنه سيتم تخصيص مبلغ 600 ألف دولار أمريكي من المنحة لدعم مشاريع إعادة الدمج في ولايتي شمال وجنوب دارفور.



وقال السفير الياباني - في تصريحات صحفية - إن تم تخصيص 573 ألف دولار أمريكي لدعم مشاريع التنمية وتحقيق الاستقرار المجتمعي في غرب كردفان.. موضحا أن تلك الأموال ستمكن من إعادة دمج المشردين داخليا والسودانيين العائدين عبر الحدود من البلدان المجاورة مثل تشاد وأفريقيا الوسطى وذلك عبر تحسين الوصول للخدمات الأساسية وتنمية البنى التحتية وتوفير فرص العمل.



وأضاف أوراباياشي أن الدعم يستهدف مشروع التنمية الإنسانية في غرب كردفان، بحيث تخصص الأموال لدعم لاجئي جنوب السودان والنازحين والمجتمع المُضيف..



وتابع قائلا "أعتقد أن هذين المشروعين يهدفان إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية ويساعدان اللاجئين والنازحين على العيش بكرامة، فضلا عن تعزيز اعتمادهم على الذات".